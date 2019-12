Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition è in ritardo e il brand si scusa

Qualche settimana fa, ormai, abbiamo visto la presentazione ufficiale di Xiaomi Mi Watch. Tale dispositivo rappresenta, dunque, il primo vero e proprio smartwatch del brand cinese, che finalmente ha voluto lanciarsi in questo mercato con un prodotto abbastanza convincente. Sebbene il design non sia molto originale, tale dispositivo ha saputo catturare l'attenzione di molti. Nonostante questo, gli utenti attendono anche un'edizione più ricca dello smartwatch. Sembra, però, che per Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition bisognerà attendere ancora un po'.

Mi Watch Exclusive Edition arriverà a febbraio 2020

Sebbene Xiaomi avesse dato come termine ultimo quello di dicembre, Mi Watch Exclusive Edition arriverà solo nel 2020. Si parla, infatti, di un annuncio previsto per febbraiol quindi, tra circa 2 mesi. A causare questo ritardo nel lancio di tale edizione, dunque, ci sarebbero diversi motivi. Alcuni sono dettati da questioni tecniche, in merito alle scorte, altri dettati invece dalla voglia di migliorare ulteriormente l'interfaccia del prodotto, così da renderlo ancora più fruibile dall'utente finale.

Sul sito web cinese sono state pubblicate, comunque, le scuse ufficiali. Tale prodotto, comunque, arriverà sul mercato, in Cina, all'interno di tutti i principali store. Parliamo, quindi, di Xiaomi Mall e Xiaomi YuoPin. Per potersi accaparrare quest'edizione speciale, leggermente migliore sotto il profilo estetico rispetto a quella classica, toccherà sborsare 1999 yuan, circa 256 euro al cambio attuale.

