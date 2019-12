OPPO potrebbe presto lanciare sul mercato una Smart TV | Rumor

Sembra che nel prossimo futuro di OPPO ci siano diverse sorprese. Dopo pochi mesi dal rilascio ufficiale di Reno 2, infatti, il brand ha subito voluto proporre una nuova versione di questa famiglia. Con Reno 3, dunque, ha posto le basi per la realizzazione di un dispositivo al passo con i tempi, sia dal punto di vista estetico che sotto il profilo hardware. Secondo le ultime indiscrezioni, però, pare che il brand voglia espandersi anche in altri mercati. Motivo per cui sarebbe al lavoro anche su una OPPO TV.

Nel 2020 potremmo vedere la Smart TV del brand

Attualmente l'azienda cinese si è concentrata principalmente su smartphone e dispositivi indossabili. Anche qui in Europa, infatti, sono arrivati ben pochi altri prodotti. Nonostante questo, il brand sarebbe pensando alla produzione di una Smart TV, così da fare concorrenza ai grandi colossi cinesi che già da anni si sono mossi in questa direzione, come ad esempio Xiaomi. Si tratterebbe, ovviamente, di una TV intelligente dotata di varie funzionalità smart e con un design all'avanguardia.

Non è stata rilasciata, però, nessuna comunicazione ufficiale in merito ad un prodotto di questo tipo. Dovremo attendere i primi mesi del 2020, quindi, per scoprire se davvero OPPO sarà intenzionata ad entrare in questo mercato.

