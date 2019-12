OPPO Reno 3 vs 3 Pro su Antutu: MediaTek batte Qualcomm

La serie OPPO Reno 3 è stata da poco presentata ufficialmente, fregiandosi anche della presenza del più premium OPPO Reno 3 Pro. Cosa cambia fra questi due dispositivi? Non le dimensioni e batteria, come si potrebbe pensare, bensì fotocamere, display e comparto hardware. Il primo terminale è infatti il primo a vantare il nuovissimo SoC MediaTek Dimensity 1000L. Il modello Pro, invece, ha l'altrettanto nuovo Snapdragon 765G realizzato da parte della rivale Qualcomm.

OPPO Reno 3 con MediaTek batte OPPO Reno 3 Pro con Qualcomm su Antutu

A questo punto viene da pensare che, visto che è “Pro”, sia OPPO Reno 3 Pro il più performante del duo. Ed invece i primi benchmark Antutu ci svelano una realtà ben differente. Equiparandoli nello stesso test generale, è OPPO Reno 3 ad avere la meglio, non tanto sotto il profilo della UX, quanto sotto quello di CPU e GPU. Ciò dimostra la bontà tecnica del MediaTek Dimensity 1000L, in grado di dare del filo da torcere alla soluzione del chipmaker rivale. A questo punto, gli unici motivi per cui preferire il modello Pro a quello standard è avere un display curvo a 90 Hz ed una quad camera con teleobiettivo.

