Realme X50 5G e X50 Lite: foto e specifiche in rete

Solo pochi giorni fa, uno dei dirigenti di Realme ha svelato parte del design del primo smartphone 5G del brand. Realme X50 5G avrà a bordo un modem Dual Mode SA/NSA ed un display con un doppio foro per la Dual Selfie Camera. Dopo le rivelazioni in merito allo sfidante del Redmi K30 potevano mai mancare leak sulla scheda tecnica del device? Ovviamente la risposta è no e c'è perfino un Realme X50 Lite.

Aggiornamento 27/12: spuntano anche delle prime foto dal vivo che ritraggono il protagonista dell'articolo. Le trovate in fondo all'articolo.

Aggiornamento 10/12: nell'attesa della sua presentazione ufficiale, sono stati postati in rete i presunti render ufficiosi di Realme X50 5G. Vediamo un dispositivo full screen con sensore ID nel display e foro per la dual selfie camera. Sul retro trova spazio, invece, una quad camera con sensore periscopiale. Secondo le indiscrezioni che arrivano assieme ai render, Realme X50 5G sarà basato sullo Snapdragon 765G con un massimo di 12 GB di RAM, 128 GB di storage e batteria con ricarica rapida a 50W.

Realme X50 5G e Realme X50 Lite: 5G, Quad Camera e ricarica wireless per la fascia media

Secondo quanto riportato da un portale di appassionati asiatici, il prossimo Realme X50 5G monterà un pannello Super AMOLED targato Samsung da 6.44″ presumibilmente con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. A muovere il tutto troveremo il SoC Snapdragon 735 di Qualcomm, una soluzione inedita che mira a portare il 5G nella fascia media. Il nuovo arrivato potrà contare su una Quad Camera da 60 + 8 + 2 + 2 MP con un sensore principale Sony IMX686, grandangolo, Macro ed un modulo dedicato alla profondità di campo.

Frontalmente avremo una Dual selfie camera da 32 + 8 MP con un sensore Samsung CD1 e grandangolo. La batteria dovrebbe essere un'unità da 4500 mAh con il supporto alla ricarica VOOC 4.0 e – udite udite – il supporto alla ricarica wireless. Lato memorie avremo tre configurazioni: 6/128 GB, 8/128 GB e 8/256 GB.

Mysterious realme RMX2030 phone gets certified by BIS India.

This could be the upcoming 5G phone from #realme. pic.twitter.com/XvQ9Nwt1H1 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 28, 2019

Concludiamo con un'indiscrezione del leaker Sudhanshu Ambhore, dedicato ad un nuovo modello del brand siglato RMX2030 e certificato in India: che si tratti del nuovo X50 5G?

Realme X50 Lite: ecco le presunte specifiche del modello minore

Oltre a questo dispositivo, l'azienda asiatica dovrebbe lanciare anche il Realme X50 Lite. Il fratello minore – in base ai leak trapelati – dovrebbe montare un SoC MediaTek MT6885: dovrebbe trattarsi di una soluzione minore rispetto al Dimensity 1000, ancora inedita, accompagnata da 6/8 GB e 64/128 GB e con supporto al 5G.

Il display sarà un'unità LCD di JDI con un refresh rate normale (a 60 Hz) e dimensioni di 6.55″. Il leak non lo specifica, ma il device dovrebbe avere un singolo foro nel pannello, per ospitare la selfie camera da 32 MP (ancora una volta un modulo Samsung CD1). A questo giro la batteria sale a 5000 mAh con ricarica VOOC 4.0, ma perde la ricarica wireless.

Il Realme X50 Lite dovrebbe avere una Quad Camera, ma depotenziata rispetto al modello maggiore (da 16 + 8 + 2 + 2 MP con sensore principale Samsung CW1, grandangolo e macro). Ovviamente quanto visto fino ad ora – anche i dettagli sull'X50 – va preso esclusivamente come un semplice rumor, almeno fino alla conferma da parte dell'azienda.

Aggiornamento 27/12

Fra foto e render ufficiali, sappiamo praticamente tutto su Realme X50 5G. La colorazione in questione viene chiamata Polar White ed accompagna una scocca in vetro caratterizzata dal logo Realme e da una quad camera verticale in alto a sinistra. Inoltre, possiamo vedere il bilancere del volume sul frame sinistro, mentre su quello destro il tasto Power in cui potrebbe essere alloggiato il sensore ID laterale.

Discuti con noi dell'articolo e dinel gruppo Telegram . Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate su Realme Italia