Xiaomi FIMI X8 SE: la Black Edition con spedizione da Europa è in sconto con Coupon

Torna il nostro appuntamento quotidiano con Banggood e quest'oggi abbiamo in sconto un dispositivo già avvistato nella nostra selezione dei migliori regali di Natale. Ma stavolta il drone Xiaomi FIMI X8 SE si tinge di nero per la Black Edition, anche in questo caso con spedizione da Europa.

Xiaomi FIMI X8 SE – Black Edition in offerta su Banggood con tanto di spedizione da Europa | Coupon

Il drone quadricottero pieghevole viene proposto con una borsa inclusa e – ovviamente – il suo radiocomando per il controllo a distanza. Xiaomi FIMI X8 SE monta una videocamera con risoluzione in 4K e per gli amanti dei look più dark, la versione Black Edition abbandona le candide tonalità del modello standard ed arriva in un'elegante colorazione nera. Il drone è in offerta su Banggood con spedizione dall'Europa e in basso trovate il link alla pagina del prodotto insieme al codice sconto da utilizzare al momento dell'acquisto.

