Huawei P30 Pro: arrivano le patch di sicurezza di dicembre

Non è passato molto tempo da quando Huawei P30 Pro ha ricevuto l'ultimo importante aggiornamento. Si trattava, infatti, di circa un mese fa. Nonostante tutti i problemi legati alle questioni con gli Stati Uniti, dunque, il brand cinese non ha voluto mollare la presa, mantenendo fede ai propri impegni. Motivo per cui quasi tutti gli smartphone stanno continuando a ricevere costanti aggiornamenti. Tra questi, quindi, troviamo anche P30 Pro, che in queste ore sta ricevendo le patch di sicurezza di dicembre.

P30 Pro si migliora anche in altri aspetti

Da quello che abbiamo potuto apprendere, Huawei P30 Pro si sta aggiornando anche qui in Italia. A poco a poco tutti i device stanno ricevendo le patch di sicurezza di dicembre 2019, anche se queste non sono le uniche novità apportate al sistema. Con l'introduzione della nuova build, la numero 10.0.0.178, P30 Pro mostra alcuni miglioramenti essenziali.

Dando un'occhiata al changelog completo, dunque, notiamo come l'azienda abbia risolto il problema relativo alle chiamate. Queste, in alcune situazioni, non rendevano disponibile il suono e, in altri casi, la visualizzazione dello schermo era disturbata. Sempre riguardo tale tema, poi, c'era qualche problema anche durante le fasi di gaming. Nel momento in cui arrivava una chiamata, infatti, la gestione di quest'ultima durante le fasi di gioco non era sempre impeccabile.

Tale aggiornamento dovrebbe arrivare via OTA a tutti i possessori di questo smartphone, nelle prossime ore.

