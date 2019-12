Siamo giunti all'ultimo appuntamento con i migliori regali di Natale su Banggood e stavolta farà male (al portafogli), anche se sarà in grado di dare grandi soddisfazioni ai più attenti al risparmio e agli amanti degli sconti. Siamo partiti dai prodotti più economici, passando per quelli più abbordabili sotto i 100€, arrivando alle soglie dei 200€ e dei 300€; ed ora è arrivato il momento di dare un'occhiata ai migliori regali di Natale sotto i 500€ su Banggood.

Ecco i migliori regali di Natale sotto i 500€ in sconto su Banggood | Coupon & Offerte Lampo

Nello scorso appuntamento siamo partiti in quarta con Xiaomi e stavolta non possiamo essere da meno, anche se ci spostiamo dalla compagnia di Lei Jun verso altri lidi. I migliori regali di Natale sotto i 500€ su Banggood non possono che cominciare con lui, OnePlus 7T, top di gamma che ha saputo accontentare un po' tutti grazie alle sue specifiche da paura ed un prezzo super accessibile… specialmente se in sconto con Coupon.

Continuiamo con un prodotto che cambia completamente genere: Xiaomi FIMI X8 SE, drone quadricottero con una fotocamera 4K e spedizione dall'Europa.

In terza posizione – mai per importanza, si tratta solo di un semplice elenco – troviamo un altro dispositivo che sposta l'attenzione lontano degli smartphone. Il proiettore Xiaomi Mijia Youth si è rivelato una piccola sorpresa ed acquistandolo a prezzo scontato… ha tutto un altro sapore!

Restiamo ancora in tema Xiaomi, ma stavolta con un dispositivo che di certo sarà un valido aiuto dopo i vari cenoni e pranzi di queste Feste. Xiaomi WalkingPad A1 è disponibile in sconto con Coupon, con tanto di spedizione da Europa. Insomma, è proprio il caso di dirlo: corriamo a rimetterci in forma!

Concludiamo con un nuovo consiglio per le pulizie di casa: l'aspirapolvere senza fili Roidmi NEX, anche in questo caso a prezzo scontato grazie al Coupon dedicato.

