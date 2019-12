OnePlus Concept One sarà pieghevole, 5G e velocissimo a ricaricarsi

Il nome OnePlus Concept One si rivela piuttosto criptico ma al contempo ci rivela anche quali potrebbero essere le intenzioni dell'azienda. In arrivo al CES 2020 di Las Vegas, si tratterà con mota probabilità di un concept phone che vuole dare il via ad una nuova serie di dispositivi. Non a caso si chiama “One”, proprio come il primo storico terminale che ha scandito il nascere del brand.

“Il nome stesso, Concept One, è una chiara promessa che questo dispositivo è solo il primo di una serie a venire e mostra l'impegno di OnePlus nella tecnologia applicata e innovativa, offrendo agli utenti un'esperienza sempre più fluida, veloce e senza sforzi. OnePlus Concept One dimostra una visione sia della nuova tecnologia che dell'approccio alternativo al design per il futuro degli smartphone.“

Nuovi dettagli ci fanno capire meglio cosa potrebbe essere OnePlus Concept One

Non sono tardate ad arrivare voci di corridoio che vogliono indirizzare la nascita di questa serie verso il primo tentativo di proporre uno smartphone pieghevole da parte di OnePlus. Ed il CES 2020 sarebbe il palcoscenico perfetto: all'edizione 2019 della fiera californiana è stato mostrato al grande pubblico Royole FlexPai, allora il primo pieghevole al mondo. Non a caso, l'annuncio ufficiale parla di “nuova visione” e “approccio alternativo al design”, facendo propendere proprio verso il mondo dei pieghevoli.

Ma non finisce qui. Sempre secondo i rumors più recenti, in Cina è stato certificato dall'ente RRA un nuovo prodotto OnePlus, nome in codice IN2010. I documenti allegati evidenziano il supporto alla connettività 5G, sia in modalità SA che NSA, con bande n1, n41, n78 e n79. Inoltre, si parla anche del supporto ad un nuovo standard di ricarica estremamente rapida, con un output a ben 100W.

Una potenza ben al di sopra del 30W della Warp Charge della serie OnePlus 7T, ma il colosso BBK ha già dimostrato di esserne in grado. Vi ricordate della Super Flash Charge di Vivo a 120W? A questo punto non può che salire la curiosità per un OnePlus Concept One che si prospetta piuttosto ricco di novità per tutti gli amanti della tecnologia.

