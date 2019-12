Huawei: previsto il licenziamento dei manager peggiori nel 2020

Nonostante tutti i problemi derivanti dallo scontro tra Huawei e Stati Uniti, il brand cinese non intende arrestare la propria corsa. Durante tutto questo anno, infatti, il colosso delle telecomunicazioni ha provato a dare un senso alla propria missione, mantenendo fede agli impegni. Sia sotto il profilo produttivo, sia dal punto di vista commerciale. Nel 2020, però, le cose potrebbero cambiare ulteriormente. All'interno della stessa azienda, infatti, alcuni dirigenti potrebbero essere licenziati.

Huawei cresce, ma in maniera più sostenuta

Sebbene Huawei continui a vendere i propri prodotti, è inevitabile che la crescita abbia risentito della questione politica con Trump. Abbiamo visto, però, come in Asia tale scontro non abbia minato la fiducia in tale brand, dato che la serie Mate 30 si è rivelata essere una delle più vendute in questi primi mesi. Nonostante questo, Eric Xu, Presidente di turno di Huawei, ha tenuto a specificare che il 2020 metterà alla prova la capacità dell'azienda di saper competere a livello globale per il 5G, nonostante tutti i problemi politici in corso. Motivo per cui alcuni dei dirigenti meno produttivi potrebbero perdere il posto di lavoro.

Si tratta di una serie di lincenziamenti che potrebbero riguardare irca il 10% del personale dirigenziale. Tutti quelli che nel corso dl 2019 non hanno ottenuto buoni risultati, dunque, sono a rischio. Vedremo, quindi, come intenderà comportarsi il brand in merito a tale questione.

