Huawei: accusata dal Wall Street Journal di ricevere aiuti statali

Non sembra voler cessare la questione fra gli USA e Huawei, sebbene negli scorsi giorni vi siano stati dei segnali di distensione. Ormai in tutti i Paesi, infatti, aleggia questo senso di paura, nei confronti proprio della Cina. Sebbene Trump abbia messo più volte in guardia vari Stati dai problemi di sicurezza derivanti dall'apertura verso tale territorio, molti hanno proseguito sulla propria strada, instaurando rapporti con Huawei stessa. Nelle ultime ore, però, il Wall Street Journal ha mosso alcune nuove accuse nei confronti del colosso delle telecomunicazioni cinese.

Secondo il WSJ Huawei avrebbe ricevuto aiuti dalla Cina

Stando a quanto dichiarato dal Wall Street Journal, Huawei avrebbe ricevuto dal governo cinese ben 75 miliardi di dollari. Questo denaro, dunque, avrebbe aiutato l'azienda a sostenere alcuni importanti costi, soprattutto nella realizzazione di tutta l'infrastruttura 5G. Un sostegno economico di questo tipo, dunque, non sarebbe ben visto dagli Stati Uniti, che più di una volta hanno mosso accuse in merito a tale questione.

Huawei ha già dichiarato, però, che i rapporti con il proprio governo non sono assolutamente diversi da quelli instaurati con altre aziende locali. Non è una novità, poi, il fatto che tale colosso delle telecomunicazioni abbia stretto dei legami con il governo cinese, sostenendo la sua causa. Secondo il Wall Street Journal, però, tale cifra avrebbe aiutato Huawei a sbaragliare la concorrenza, non menzionando nessuna particolare agevolazione fiscale o un aiuto di altro tipo.

