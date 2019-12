Xiaomi: apre ufficialmente il centro di R&S, con Mi 9 Pro 5G

Se diamo un'occhiata ai numeri di vendita, vediamo come Xiaomi sia cresciuta molto in questi ultimi anni. Da quando ha deciso di approdare ufficialmente anche in Europa, poi, i suoi profitti sono aumentati, così come anche gli investimenti. Solo in Italia, infatti, nel 2019 sono stati aperti più di 10 store ufficiali, segno che il brand crede fortemente anche nel nostro mercato. Da qualche tempo, poi, si attendeva solo l'apertura ufficiale di un nuovo centro di Ricerca e Sviluppo, che finalmente ha preso vita.

Mi 9 Pro 5G è il primo prodotto di questa linea produttiva

Stando a quanto dichiarato dall'azienda stessa, nei prossimi anni il brand cinese dovrà obbligatoriamente aumentare gli investimenti in alcuni settori strategici. Nel corso di questi anni sono stati spesi milioni per la ricerca e lo sviluppo, ma questi fondi dovranno aumentare. Nel corso di quest'anno, infatti, sono stati spesi circa 5,8 miliardi, ma nel 2020 si prevede una spesa in tale campo di circa 7 miliardi di yuan. All'interno di questa nuova struttura, dunque, parte il futuro dell'azienda.

Tra le mura di questo centro di Ricerca e Sviluppo verranno creati i nuovi prodotti di Xiaomi, e non solo. Tale struttura è pronta per un tipo di produzione intelligente, che coinvolgerà anche le altre aziende del gruppo. Tutto l'ecosistema della società potrà trovare un punto d'incontro in questo centro di sviluppo, dove i vari partner potranno iutarsi a vicenda nella creazione di nuovi hardware.

