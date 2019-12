Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro: trapelano alcune presunte specifiche tecniche

Siamo in attesa di scoprire che cosa ci riserveranno di nuovo Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Da parte del brand, infatti, c'è tutta la voglia di stupire ancora una volta, magari proponendo qualcosa di diverso rispetto a Xiaomi Mi 9. Sebbene le informazioni riguardo questi due device siano ancora poche, sappiamo con certezza che entrambi monteranno un SoC Snapdragon 865, l'ultimo processore di casa Qualcomm. Nelle ultime ore, però, pare che qualcosa si sia mosso e siano trapelate alcune presunte specifiche tecniche riguardanti questi flagship.

Mi 10 dovrebbe mostrare un display a 90Hz

Sono molte di più le news riguardanti Xiaomi Mi 10, quindi cominceremo ad analizzare proprio questo smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, pare che tale modello sarà caratterizzato da un display OLED da 6,5 pollici di diagonale, con refresh rate pari a 90Hz. Riguardo il comparto fotografico, poi, dovrebbe trovare spazio un sensore principale Sony IMX686, coadiuvato dalla presenza di una lente grandangolare da 20 mega-pixel, di un teleobiettivo da 12 mega-pixel e da un sensore di profondità da 5 mega-pixel. A bordo, poi, avremmo una batteria superiore a 4.500 mAh, dotata anche del supporto alla ricarica rapida da 40W. Questo smartphone sarebbe disponibile nelle configurazioni 8/128GB, 8/256GB e 12/256GB. I prezzi dovrebbero partire da 3.999 yuan, quindi circa 512 euro al cambio attuale.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 spacca Antutu: è record nei primi benchmark

Xiaomi Mi 10 Pro non è ancora stato svelato del tutto, tanto che su di lui sappiamo solo che probabilmente monterà una lente principale da 108 mega-pixel, coadiuvata da sensori da 48 mega-pixel, da un teleobiettivo da 12 mega-pixel e da un quarto sensore da 8 mega-pixel. Anche in questo caso la batteria dovrebbe essere superiore ai 4.500 mAh e dotata del supporto alla ricarica rapida da 66W. Tale smartphone dovrebbe essere disponibile in diversi tagli di memoria: 12/128GB, 12/256GB, 12/512GB. La versione più piccola, dunque, potrebbe costare 3.799 yuan, quindi circa 486 euro al cambio, per passare poi a 4.099 yuan (circa 525 euro) per la versione da 256GB, concludendo infine con 4.499 yuan (576 euro) per il modello con 512GB di storage.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!