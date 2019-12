Xiaomi, Realme, Huawei: pronti ai sensori d’impronte digitali sotto i display LCD?

Se da un lato il futuro dei top di gamma sembra virare sempre più verso i display pieghevoli, dall'altro quello dei device meno costosi potrebbe contare su altrettante nuove interessanti tecnologie. Con Realme ed altre aziende di questo tipo, vi è stata un'esplosione degli smartphone di fascia media senza precedenti. Tanti utenti, dunque, preferiscono spesso prodotti proposti ad un prezzo minore, ma comunque dotati di buone caratteristiche tecniche. Ad oggi, però, questi telefoni presentano ancora alcune limitazioni, come la presenza di sensori biometrici posti sul retro. Tra qualche tempo, però, la situazione potrebbe cambiare ulteriormente, grazie all'arrivo di una nuova particolare tecnologia.

Goodix Technology produrrà sensori biometrici sotto i display LCD nel 2020

Sembra che il mercato degli smartphone possa subire un forte scossone nel 2020. Da quello che abbiamo potuto apprendere in queste ore, infatti, Goodix Technology punta alla produzione di sensori per le impronte digitali sotto i display LCD. Questa soluzione, fino ad oggi mai adottata, potrebbe cambiare le carte in tavola. Zhang Fan, CEO di Goodix Technology, ha dichiarato di voler espandere il proprio campo di ricerca anche ad altri ambiti, come il 5G. Al momento, però, pare che il focus sia rappresentato proprio da questo tipo di attività.

Huawei, Xiaomi e Realme potrebbero essere tra i primi brand a sfruttare questo tipo di tecnologia, che ad oggi è stata implementata solo su display OLED. Questo permetterebbe, dunque, di offrire ai clienti smartphone di fascia più bassa ma dotati di questa feature. Una comodità che, comunque, potrebbe anche far innalzare leggermente i prezzi di tali device.

Staremo a vedere che cosà succederà in futuro, con tutti i principali brand che non aspettano altro che poter sfruttare una tecnologia di questo tipo.

