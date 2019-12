Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019 si aggiornano

L'aggiornamento alla EMUI 10 con Android 10 sta arrivando, Stabile o Beta, su Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019. Ma la diffusione degli aggiornamenti software non si ferma certo qua, visto che le patch di dicembre stanno giungendo su numerosi modelli. Dopo i dispositivi per cui è stata rilasciata giorni fa, adesso è in fase di roll-out anche per i due suddetti modelli.

LEGGI ANCHE:

Huawei P40 vs P40 Pro: render e fotocamere a confronto

Le patch di dicembre arrivano anche su Huawei Mate 20 Lite e P Smart 2019

Per Huawei Mate 20 Lite si parla della EMUI 10.0.0.170 (C432E10R1P1), mentre per Huawei P Smart 2019 della EMUI 9.1.0.314 (C431E9R4P1), quindi ancora basata sulla meno recente EMUI 9.1. Ecco il changelog completo, non particolarmente ricco di novità:

Sicurezza Integra le patch di sicurezza di Android rilasciate nel Dicembre 2019, per una maggiore sicurezza del sistema.



Non perdere alcuna notizia in tempo reale e le migliori offerte dedicate anel canale Telegram dedicato!