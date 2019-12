Huawei Mate 30: sono già 12 milioni le unità spedite!

Huawei ha puntato davvero in alto con le specifiche tecniche del suo nuovo top di gamma. Con la serie Huawei Mate 30, infatti, il brand ha migliorato ulteriormente il comparto fotografico dei propri device, piazzandosi nei primi posti della classifica di DxOMark. Nonostante questo, qui in Europa il prodotto è stato accolto con qualche riserva. Con l'assenza dei servizi di Google, infatti, c'è stata più di qualche perplessità a riguardo. Sembra, però, che tale incertezza non abbia scalfito la fiducia di tanti altri consumatori, visti i numeri di vendita davvero sensazionali

Mate 30 raggiunge 12 milioni di unità spedite, in 3 mesi

Sembra quasi assurdo, ma nonostante tutti i problemi che hanno riguardato questo smartphone, le vendite hanno fatto registrare un record. Dopo soli 3 mesi dalla commercializzazione, infatti, Huawei Mate 30 ha venduto già 12 milioni di unità in tutto il mondo. Non può che essere considerato, quindi, un vero e proprio successo per il brand cinese.

Nonostante l'assenza dei servizi Google, questo smartphone ha convinto davvero tanti utenti. Bisogna considerare, però, che in patria Google non è presente, quindi tutta la popolazione cinese non è mai stata intaccata da tale questione. Se diamo un'occhiata ai numeri, infatti, notiamo che la maggior parte del successo è da attribuire proprio al mercato asiatico.

