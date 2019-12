OPPO Reno 2: ecco le nuove patch di sicurezza di dicembre 2019

Ormai OPPO Reno 2 è uscito da diversi mesi sul mercato, mantenendo fede allo stile della serie. Sebbene si continui a parlare, soprattutto in quest'ultimo periodo, del nuovo Reno 3, questo device non è stato per nulla abbandonato. A livello software, infatti, il brand cinese si sta rivelando una certezza, sebbene in passato non sia stato proprio uno dei marchi più affidabili da questo punto di vista. Motivo per cui, nelle scorse ore, su OPPO Reno 2 è arrivato un nuovo aggiornamento, con le patch di sicurezza di dicembre 2019.

Reno 2 si aggiorna anche in Italia

Da qualche ora OPPO Reno 2 sta ricevendo ufficialmente un nuovo update. Si tratta, dunque, di un aggiornamento che porta con sé le patch di sicurezza di Android di dicembre 2019. Così di giunge, finalmente, alla versione del firmware contraddistinta dalla seguente sigla: CPH1907EX_11_A.27. Non si tratta ancora, però, di un pacchetto importante, in quanto la ColorOS 7 arriverà solo tra qualche mese.

Dando uno sguardo al changelog completo non sono riportati altri miglioramenti. A bordo di questo dispositivo, dunque, trova sempre spazio la ColorOS 6.1, basata su Android 9 Pie. Siamo in attesa, ovviamente, che arrivi Android 10 anche su questo smartphone, ma nel frattempo speriamo che tutti ricevano presto tale aggiornamento.

