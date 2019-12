OPPO Reno 3: sono state raccolte 1,46 milioni di registrazioni!

Da qualche giorno sono stati finalmente presentati OPPO Reno 3 e Reno 3 Pro. Questi due nuovi smartphone, a pochi mesi di uscita dai loro predecessori, hanno stupito tutti. Questo perchè mostrano un cambiamento nella filosofia della serie davvero importante. Abbandonano una volta per tutti la tipica selfie camera a comparsa che aveva contraddistinto la serie, a favore di una soluzione più classica. Nonostante questo, però, sembra che in Cina siano stati apprezzati molto. Tanto che in poche ore sono state contate già 1,46 milioni di registrazioni.

OPPO Reno 3 sarà davvero un successo?

Stando ai dati che ci sono pervenuti in rete, sembra che OPPO Reno 3 abbia davvero conquistato il cuore di molti utenti cinesi. Secondo le ultime informazioni a riguardo, infatti, pare che lo smartphone abbia raggiunto 1,46 milioni di registrazioni in poche ore. Di queste, solo 580.000 provengono da JD.com. Non sappiamo, però, se tutto questo interesse si tradurrà effettivamente in numeri di vendita. Al momento, infatti, possiamo considerare queste registrazioni come un dato approssimativo, che non fornisce la certezza di una vendita finale.

LEGGI ANCHE:

OPPO Reno 3 e 3 Pro 5G ufficiali: quad camera, 90 Hz e non solo

Al momento questo device presenta, comunque, un prezzo di base di circa 430 euro. A bordo, dunque, troviamo un SoC MediaTek Dimensity 1000L sulla versione standard, mentre sulla Pro trova spazio uno Snapdragon 765G.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.