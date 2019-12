Xiaomi Mi Watch Color sarà un campione di autonomia

Il 3 gennaio è il giorno del debutto del nuovo indossabile targato Xiaomi, dispositivo già avvistato qualche tempo fa grazie ad una certificazione pubblicata in patria. Lo Xiaomi Mi Watch Color è in arrivo con un display AMOLED circolare e vari colori, come si evince anche dai nuovi teaser pubblicati dal brand. Inoltre l'azienda ha svelato anche l'autonomia del wearable, con una durata della batteria di tutto rispetto.

Xiaomi Watch Color avrà un'autonomia davvero niente male, secondo questa foto

L'immagine che vedete in copertina è stata pubblicata da Qu Heng, direttore generale della divisione Ecological Chain, e ci offre una panoramica dal vivo del dispositivo. Osservando il display dello Xiaomi Mi Watch Color è possibile notare che la batteria è al 65%; secondo quanto riportato dal dirigente, si tratta della percentuale di carica residua dopo una settimana di utilizzo del wearable.

Insomma, facendo due conti il dispositivo dovrebbe avere un'autonomia di almeno un mese, secondo quando svelato dall'azienda cinese. Secondo le specifiche trapelate in rete, lo Xiaomi Mi Color Watch è dotato di una batteria da 420 mAh e presenta il supporto a NFC e Bluetooth 5.0. Non manca il GPS integrato, ma per ora non viene fatta menzione del supporto eSIM (presente invece sul modello Mi Watch).

Pubblicati nuovi poster (e un video) dedicati al wearable

L'azienda cinese ha pubblicato un video promozionale dedicato al dispositivo, in cui è possibile osservare Mi Watch Color più da vicino. Inoltre sono stati postati sui social cinesi anche due nuovi poster.

Sembra che il dispositivo arriverà con cinturini in varie colorazioni, mentre il corpo sarà disponibile in almeno tre colori: Silver, Gold e Black. Allora, che ve ne pare di questa novità targata Xiaomi?

