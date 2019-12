OnePlus: sfruttare il doppio tap sull’Ambient Display è possibile, anche senza root

OnePlus ha da sempre sostenuto di non dover implementare un Always On Display all'interno dei propri smartphone. Da una parte per cercare, forse, di salvaguardare la batteria, dall'altra per evitare spiacevoli problemi derivanti da un accensione continua dello schermo. Sembra, però, che non tutti gli utenti si siano rassegnati a questa possibilità, motivo per cui uno sviluppatore di XDA-Developers ha deciso d'implementarla. Vi mostriamo come sia possibile tutto questo.

Questa mod sarà utilizzabile su tutti i OnePlus

Senza alcun tipo do root potrete tranquillamente aggiungere questa funzione al vostro smartphone, seguendo pochi semplici passi. Non sarà necessario effettuare il root del dispositivo OnePlus, in quanto tutto potrà essere gestito attraverso l'installazione di un'apposita mod. Grazie allo sviluppatore XJIOP, dunque, potrà essere sfruttata OnePlus AOD DoubleTap Mod, che vi permetterà di risvegliare lo schermo semplicemente con un doppio tap, proprio come avviene sui dispositivi targati Xiaomi, ad esempio.

Questo tipo di mod è stata testata su un OnePlus 7T, ma dovrebbe poter funzionare anche su tutti gli altri modelli più recenti, fino ad arrivare a OnePlus 6. Attivarla, comunque, sarà davvero semplice, in quanto dovrete scaricare inizialmente il file APK contenuto in questo link. Solo successivamente, poi, dovrete recarvi in Impostazioni, poi in Sistema, ancora in Accessibilità, dunque su OnePlus AOD DoubleTap Mod. Andrà anche abilitata tale opzione, quindi dovrete cliccare su Impostazioni, poi Schermo, quindi Display Ambiente e solo alla fine sulla voce Tocca lo schermo per mostrare.

A questo punto avrete a disposizione questo tipo di funzione, in maniera semplice e veloce.

