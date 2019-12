Realme vuole sfidare lo Xiaomi Mi Note 10 con un flagship da 108 MP

Il CEO di Realme Madhav Sheth ha annunciato alcune novità in arrivo per il brand asiatico nel corso di un'intervista, lasciando intendere che il 2020 sarà un anno molto particolare per il produttore. Dopo il lancio del flagship economico Realme X2 Pro, l'azienda è pronta a lanciare il guanto di sfida al Camera Phone Xiaomi Mi Note 10 e alla sua Penta Camera, con un nuovo modello equipaggiato con il sensore Samsung Bright GW1 da 108 MP.

Realme è al lavoro su uno smartphone da 108 MP contro lo Xiaomi Mi Note 10

Secondo quanto rivelato dal CEO, Realme è intenzionata a conquistare tutte le fasce di mercato (scopo abbastanza palese) e mira a diventare un marchio lifestyle hi-tech in India, piuttosto che un solo marchio dedicato agli smartphone. Per questo motivo, il dirigente continua, sono in programma molti prodotti IoT, tutti finalizzati ad aiutare ed avvantaggiare gli utenti.

Insomma, in soldoni la compagnia asiatica mira alla creazione di un ecosistema vero e proprio, proprio come la rivale Xiaomi. A proposito di quest'ultima, Realme ha in programma uno smartphone dotato di un sensore da 108 MP, proprio come l'ultimo Xiaomi Mi Note 10 (qui trovate la nostra recensione). Nonostante sia un brand giovanissimo, è più agguerrito che mai e siamo certi che questo 2020 sarà ancora più intenso. Voi cosa ne pensate? Avete già provato uno degli smartphone dell'azienda?

