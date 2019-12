Nonostante sia passato un po' di tempo dal suo debutto ufficiale, nessun Mi Fan ha dimenticato lo Xiaomi Mi MIX Alpha ed il suo design futuristico. Il flagship ha fatto parlare di sé grazie al suo look atipico, con un ampio pannello che circonda tutto il corpo, ed un prezzo a dir poco proibitivo. Se sperate di mettere le mani sul top di gamma del brand cinese, allora tenetevi pronti perché sembra proprio che le vendite si apriranno a stretto giro.

Xiaomi Mi MIX Alpha presto in vendita, ma a caro prezzo

Mentre si rincorrono le prime indiscrezioni su un possibile secondo capitolo (grazie a questo brevetto) ed i rumors intorno al Mi MIX 4, la compagnia cinese ha rilasciato un nuovo teaser poster per lo Xiaomi Mi MIX Alpha. Secondo l'immagine, il flagship futuristico sarà presto in vendita, ma non viene ancora confermata una data. Secondo quanto rivelato da Lei Jun in precedenza,il dispositivo era atteso per il mese di dicembre; tuttavia non è chiaro se lo vedremo invadere il mercato cinese nei prossimi giorni oppure se il debutto è slittato direttamente al mese di gennaio.

Ci state facendo un pensierino? Beh allora in bocca al lupo: lo Xiaomi Mi MIX Alpha sarà in vendita esclusivamente in patria e verrà lanciato in un numero limitato di unità (trattandosi di un Concept Phone). Inoltre il prezzo di vendita non è dei più accessibili: 19.999 yuan, circa 2500€ al cambio.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il top di gamma è equipaggiato con un display Surround da 7.92″ Full HD+ con un rapporto superficie/schermo del 180.6%. Il processore è lo Snapdragon 855+ con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna mentre la parte fotografica si affida ad un triplo modulo da 108 + 20 + 12 MP. Conclude il quadro una batteria da 4000 mAh ed un'interfaccia pensata appositamente per il device, la MIUI Alpha.

