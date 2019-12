OnePlus lancia il Bug Bounty Program e rafforza la sicurezza con HackerOne

Mentre aspettiamo con entusiasmo di saperne di più a proposito del misterioso Concept One in arrivo al CES 2020, la compagnia cinese ha annunciato una serie di novità riguardante la sua sicurezza. L'azienda ha dato il via al OnePlus Bug Bounty Program – tramite il Security Response Center – con una serie di ricompense per gli utenti che segnaleranno potenziali minacce ai sistemi del brand. Inoltre OnePlus ha avviato una partnership con HackerOne, celebre piattaforma di sicurezza alimentata da hacker etici.

OnePlus Bug Bounty Program, Security Response Center e collaborazione con HackerOne: tutte le novità in fatto di sicurezza

Per quanto riguarda il nuovo Security Response Center di OnePlus, questo coinvolgerà accademici e professionisti per scoprire e risolvere i problemi che potrebbero influenzare la sicurezza dei sistemi dell'azienda. In questo modo è possibile intervenire proattivamente contro le potenziali minacce esterne e i ricercatori sulla sicurezza di tutto il mondo possono segnalare i problemi tramite il OnePlus Bug Bounty Program, con premi da 50 fino a 7.000 dollari (a seconda del potenziale impatto della minaccia).

I ricercatori sulla sicurezza sono incoraggiati a segnalare qualsiasi potenziale minaccia al sito ufficiale del brand, al forum della comunità e alle applicazioni OP. I rapporti saranno poi esaminati dagli esperti tecnici di OnePlus.

Inoltre l'azienda ha annunciato la collaborazione con HackerOne, la quale consentirà a OnePlus di ottenere informazioni dai migliori ricercatori, accademici ed esperti indipendenti di sicurezza per scoprire le potenziali minacce ai sistemi OP. La partnership con HackerOne inizierà come programma pilota, invitando ricercatori selezionati a testare i sistemi OP contro potenziali minacce. Una versione pubblica del programma diventerà operativa nel 2020.

