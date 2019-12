GizAwards 2019: i migliori smartphone dell’annata

Il 2019 è praticamente concluso e ci apprestiamo ad entrare in quello che sarà un importante anno per i telefoni. L'espansione del 5G avrà piede e, con esso, tutte le novità che ne conseguiranno. Ma anche questa annata non è stata da meno, con diversi smartphone che ci hanno dato un assaggio di quello che sarà il futuro per il settore. E con i GizAwards 2019 vogliamo celebrare tutto il meglio che il mondo della telefonia ha dimostrato di saper fare. Dai dispositivi più innovativi a quelli più convincenti, vediamo quali sono stati i migliori smartphone a calcare gli scaffali di tutto il mondo.

GizAwards 2019: ecco le premiazioni di fine anno

MIGLIOR INNOVAZIONE

Huawei Mate X

Il 2019 si è rivelato piuttosto proficuo sotto il profilo dell'innovazione. Abbiamo avuto prototipo come Meizu Zero e Vivo APEX 2019, senza dimenticarci dell'altrettanto sbalorditivo Xiaomi Mi MIX Alpha. Ma il primo posto di questa categoria non può che andare a Huawei Mate X che, assieme al Galaxy Fold di Samsung, ha inaugurato l'avvincente categoria degli smartphone pieghevoli. Certo, per entrambi non sono mancati i problemi derivanti dalla natura quasi prototipale, ma è lo scotto da pagare per voler essere i primi a stupire la platea.

MIGLIOR FOTOCAMERA

Xiaomi Mi Note 10 Pro

Premiato da DxOMark al pari di Mate 30 Pro, abbiamo scelto Xiaomi Mi Note 10 Pro per la volontà di puntare in alto sotto il profilo fotografico. Commercializzato in Cina come Mi CC9 Pro Premium Edition, è uno smartphone che ha dimostrato velleità piuttosto marcate, con una qualità degli scatti decisamente sopra la media. Rispetto al top di gamma Huawei, poi, la configurazione della penta camera gode di un grosso sensore da 108 MP, ma anche di un teleobiettivo 5X più spinto di quello Huawei. Non vediamo l'ora di scoprire come ciò si rispecchierà con il futuro Mi 10.

MIGLIOR DESIGN

OPPO Reno 2

Se nel 2018 è stato Mi 8 Pro a rubare il nostro cuore sotto il profilo estetico, a questo giro è OPPO Reno 2 a conquistare questo premio. Certo, c'è già un terzo modello in circolazione, ma è il capitolo 2 della serie Reno a convincerci maggiormente. In un mondo dove gli smartphone sono sempre più simili fra loro, Reno 2 riesce a spiccare e lo fa con una certa eleganza. Non soltanto la parte posteriore risulta affascinante, con la sua finitura centrale dal sapore alogeno, ma è la selfie camera a “pinna di squalo” a dare quel tocco di originalità che non guasta mai.

MIGLIORI PERFORMANCE

ASUS ROG Phone 2

Quando si parla di prestazioni, sembrerebbe quasi scontato puntare all'ultimo top di gamma di casa OnePlus. Ed invece questo 2019 ha visto l'arrivo di un contendente decisamente all'altezza sotto il profilo della potenza. Mi riferisco ad ASUS ROG Phone 2, le cui dimensioni quasi esagerate (240 g di peso!) nascondono un impianto tecnico che accontenta anche gli utenti più esigenti. A partire dal fenomenale pannello a 120 Hz con touch sampling a 240 Hz, supportato da una configurazione con Snapdragon 855+ e fino a 12 GB di RAM ed 1 TB di storage rapido. Senza dimenticarci della mastodontica batteria da 6000 mAh, con un'autonomia che non vedevamo su un top di gamma da non so quanto. Ma non soltanto forza bruta: ROG Phone 2 è un gaming phone con tutti i crismi, fra raffreddamento a vapore, tasti sensibili alla pressione ed accessori che lo rendono una vera e propria console portatile.

MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

Realme X2 Pro

Quando Realme X2 Pro è stato svelato, tutti abbiamo capito che lo scettro di “flagship killer” andava a lui. Chi ha detto che bisogna spendere 1000€ per avere un top di gamma? Sicuramente non Realme, che ha voluto rompere il mercato proponendo un prodotto con Snapdragon 855+, quad camera con teleobiettivo e grandangolo, un display AMOLED a 90 Hz ed una 4000 mAh con ricarica a 50W da soltanto 399€ in Italia.

MIGLIOR SMARTPHONE

Huawei P30 Pro

Concludiamo con il telefono che ha dimostrato maggiori qualità a tutto tondo. Da questo punto di vista avremmo voluto inserire Huawei Mate 30 Pro, ma i problemi con Google non possono farcelo preferire ad un più concreto Huawei P30 Pro. Ha praticamente tutto quello che si può chiedere ad un telefono: un bel display curvo OLED con sensore ID al di sotto, un potente Kirin 980 con connettività al top, memoria espandibile, una quad camera senza rinunce, una batteria molto longeva ed in grado di caricarsi rapidamente, anche wireless.

IL MIGLIORE SECONDO VOI

OnePlus 7T Pro

Per questa edizione dei GizAwards abbiamo voluto dare voce anche a voi lettori che ci seguite su Instagram (e se non lo fate, qua potete rimediare). Il sondaggio che abbiamo fatto nelle Storie ha proclamato un altro vincitore come miglior smartphone, ovvero OnePlus 7T Pro. Display curvo Quad HD+ a 90 Hz, Snapdragon 855+ ed una completa tripla fotocamera rappresentano un pacchetto succulento e adatto anche ai palati più fini.

