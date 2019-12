Il 5G di Huawei sempre più certo in Regno Unito

Secondo le ultime informazioni in nostro possesso, la situazione fra Trump e Huawei non si è ancora risolta. Da una parte gli Stati Uniti non vogliono mettere a repentaglio la propria sicurezza nazionale concedendo la rete 5G a Huawei; dall'altra parte il colosso cinese continua a stipulare accordi con diversi Stati per l'installazione della propria infrastruttura. Dal punto di vista economico, dunque, queste scelte potrebbero avere forti ripercussioni più per gli USA che per Huawei. Nonostante questo, comunque, pare che attualmente il Regno Unito sia propenso a concedere all'azienda cinese l'accesso alla rete 5G, andando contro qualsiasi monito da parte di Trump.

Aggiornamento 30/12: dopo la vittoria di Boris Johnson alle ultime elezioni, ci sono nuovi risvolti sull'ingresso di Huawei nel panorama 5G di Regno Unito. Trovate tutti i dettagli in fondo all'articolo.

Aggiornamento 31/10: sono periodi di fermento quelli che si stanno vivendo nella regione britannica, con una dinamica di Brexit che si sta prolungando più del previsto. Dopo un iniziale via libera, la decisione della concessione o meno del 5G a Huawei da parte del Regno Unito è rimandata. Il prossimo 12 dicembre si terranno le elezioni di governo e, di conseguenza, si attenderanno i giorni successivi per avere una decisione definitiva.

Huawei avrà accesso alle parti “non controverse” della rete

Articolo originale

Secondo quanto riportato per la prima volta dal Sunday Times, il Regno Unito sarebbe propenso alla concessione della rete 5G a Huawei. Stando alle dichiarazioni del primo ministro, Boris Johnson, il governo britannico potrebbe concedere, però, solo le parti “non controverse” della rete. Questo significa che anche nel caso in cui la Cina dovesse effettivamente spiare il Regno Unito, il danno sarebbe minimo.

Questa scelta avrà, ovviamente, delle ripercussioni sul fronte politico. Secondo alcuni analisti, le tensioni fra Trump e la Gran Bretagna potrebbero aumentare a seguito di tale scelta, portando ad una rottura di qualsiasi tipo di rapporto.

Aggiornamento 30/12

Le ultime indiscrezioni danno per sempre più certa la presenza di Huawei nell'infrastruttura 5G del Regno Unito. Le autorità competenti avrebbero garantito il permesso al primo ministro Boris Johnson per dare l'accesso. La bilancia dei benefici economici propende verso il supporto da parte di Huawei, le cui tecnologie 5G sono ancora oggi le più convenienti e performanti allo stesso tempo. Il prossimo step lo avremo durante la terza settimana di gennaio 2020, durante la quale verrà presa una decisione (si spera) definitiva.

