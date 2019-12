Realme 5i: render e specifiche del nuovo membro della gamma

Qualche tempo fa il produttore asiatico ha certificato un nuovo modello della serie 5, chiamato Realme 5i. Fino ad ora si sapeva poco o nulla del dispositivo e l'unico dettaglio in merito alle specifiche arriva da uno scatto dedicato alla confezione di vendita (che indica la presenza di una batteria da 5000 mAh). Curiosi di conoscere il nuovo membro della famiglia? Allora date un'occhiata ai render e ai dettagli sulla scheda tecnica pubblicati in rete.

Realme 5i: ecco le prime immagini ed i dettagli sulle specifiche

Le immagini in alto arrivano da un rivenditore asiatico, con una pagina dedicata a Realme 5i nella sua incarnazione da 4/64 GB e colorazione verde. Non sono presenti dettagli sulle specifiche e la data di uscita rimanda ad un semplice Prossimamente. Per quanto riguarda la scheda tecnica, questa arriva da una video anteprima pubblicata su YouTube, in cui possiamo scoprire tutti i dettagli del nuovo arrivato.

Secondo quanto riportato nel video, Realme 5i monta il SoC Snapdragon 665 ed è dotato da un'ampio pannello LCD da 6.5 pollici con risoluzione HD+. La Quad Camera principale comprende sensori da 12 + 8 + 2 + 2 MP mentre frontalmente trova spazio un modulo selfie da 8 MP. La batteria è un'unità da 5000 mAh. Insomma, si tratterebbe semplicemente di una versione leggermente minore di Realme 5, con una fotocamera frontale da 8 MP anziché 13 MP ed una back cover priva del tipico design Diamond Cut.

Ci saranno altre differenze? Per la risposta a questa domanda non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Realme, brand palesemente intenzionato a soffiare a Xiaomi tutte le sfumature della fascia media. Nel frattempo l'azienda ha confermato il debutto del device in Vietnam, fissato per il 6 gennaio 2020.

