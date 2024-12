Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: scheda tecnica, prezzo e uscita

Xiaomi ha presentato la nuova gamma di mid-range Redmi Note, una generazione inedita che va a migliorare quanto visto in precedenza (con qualche taglio ed alcune aggiunte, il tutto condito con un look rinnovato). Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+ sono finalmente ufficiali e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato (cinese e Global)!

Redmi Note 14, 14 Pro e 14 Pro+: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi mid-range Xiaomi

Design e display

Note 14 5G – Crediti: Redmi

Il design della famiglia Redmi Note 14 cambia radicalmente rispetto a quello visto con la gamma Redmi Note 13. Il modulo fotografico si fa squadrato e viene posizionato al centro della scocca; le cose differiscono con il modello standard, dato che quest’ultimo somiglia ad una sorta di fase di passaggio tra vecchia e nuova generazione. È anche l’unico dotato di uno schermo flat (OLED da 6,67″) mentre Redmi Note 14 Pro e Pro+ montano display AMOLED con bordi curvi (da 6,67″); in tutti i casi c’è un lettore d’impronte sotto allo schermo ed offrono un refresh rate a 120 Hz. I fratelli maggiori Pro sono arricchiti da una luminosità di picco fino a 3.000 nit, un pannello protettivo Gorilla Glass Victus 2 ed una scocca con certificazione IP68.

Specifiche tecniche e fotocamera

Note 14 Pro – Crediti: Redmi

Le specifiche tecniche della serie Redmi Note 14 si basano su soluzioni Qualcomm e MediaTek. Il modello base monta il SoC Dimensity 7025-Ultra mentre il fratello maggiore Pro il Dimensity 7300-Ultra; ovviamente il vero protagonista è Redmi Note 14 Pro+, il primo smartphone equipaggiato con Snapdragon 7s Gen 3. Il trittico di smartphone differisce anche per quanto riguarda batterie e ricarica rapida: si parte da 5.110 mAh e 45W per poi passare ai 5.500 mAh e 45W della versione Pro. Ancora una volta vince a man bassa il modello superiore Pro+, l’unico a montare una batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh e 90W di ricarica.

Note 14 Pro+ – Crediti: Redmi

La fotocamera di Redmi Note 14 5G è abbastanza basilare: c’è un sensore LYT-600 da 50 MP con OIS e un modulo per la profondità di campo. Redmi Note 14 Pro alza il tiro accompagnato il LYT-600 con un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro ma anche in questo caso il salto in avanti arriva con il maggiore del trittico. Redmi Note 14 Pro+ si affida al sensore Light Fusion 800 (da 50 MP), lo stesso di POCO F6 Pro, Xiaomi 14 CIVI e la versione cinese di quest’ultimo, CIVI 4 Pro. Inoltre c’è una grande novità per la serie mid-range di Xiaomi: in questo caso è presente un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2.5X, lunghezza focale di 60 mm e apertura f/2.0. Infine, a completare il tutto, un ultra-wide con FOV 120°.

Redmi Note 14 5G – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display OLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 2 MP (f/1.5-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , profondità di campo

(f/1.5-2.4) con , stabilizzazione , profondità di campo Selfie camera da 16 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,24 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Redmi Note 14 Pro+ – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,66 mm per 210,8 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

12/16 GB di RAM LPDDR4X (12 GB) e LPDDR5 (16 GB)

di RAM (12 GB) e (16 GB) 256/512 GB di memoria UFS 2.2 (256 GB) e 3.1 (512 GB) non espandibile

di memoria (256 GB) e (512 GB) non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh con ricarica rapida da 90W

da con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.0-2.2) con Light Hunter 800 , stabilizzazione OIS , teleobiettivo con zoom 2.5X e ultra-wide da 120°

(f/1.6-2.0-2.2) con , stabilizzazione , con zoom 2.5X e ultra-wide da 120° Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, Xiaomi Surge T1 (chip per connettività e linea cellulare)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Cosa cambia con la versione Global

Note 14 GLOBAL – Crediti: Redmi

Dopo il debutto in Cina a settembre, la famiglia Redmi Note 14 ha fatto capolino anche in versione Global nel mese di dicembre 2024, a partire dall’India. La vera novità riguarda principalmente il modello standard, che presente alcune differenze: invece di una dual camera c’è una tripla fotocamera, con l’aggiunta di un ultra-grandangolare e la sostituzione del sensore di profondità con un obiettivo macro. La selfie camera sale a 20 MP e viene introdotta la possibilità di avere più spazio di archiviazione tramite slot micro SD.

Per quanto riguarda i fratelli maggiori non si notano differenze, fatta eccezione per alcune aggiunte: per prima cosa, il sito ufficiale cinese non specifica il tipo di raffreddamento, mentre quello Global riporta la presenza di un sistema al liquido con camera di vapore. Inoltre viene specificato che il lettore d’impronte sotto al display include anche un sensore per il monitoraggio dell’attività cardiaca.

Redmi Note 14 5G GLOBAL – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo (grafite)

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, mini jack 3.5 mm per cuffie

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (2 + 4 anni di aggiornamenti)

Redmi Note 14 Pro 5G GLOBAL – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)

Redmi Note 14 Pro+ 5G GLOBAL – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm per 210/205 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 (128/256 GB) e 3.1 (512 GB) non espandibile

di memoria (128/256 GB) e (512 GB) non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh con ricarica rapida da 90W

da con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.0-2.2) con Light Hunter 800 , stabilizzazione OIS , teleobiettivo con zoom 2.5X e ultra-wide da 120°

(f/1.6-2.0-2.2) con , stabilizzazione , con zoom 2.5X e ultra-wide da 120° Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Sì NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, Xiaomi Surge T1 (chip per connettività e linea cellulare)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)

Quanto costa Redmi Note 14 5G/14 Pro/14 Pro+ – Prezzo e uscita

Il prezzo della serie Redmi Note 14 parte da circa 140€ al cambio attuale, ma ovviamente stiamo parlando delle cifre in Cina. Per quanto riguarda il mercato Global, si sale leggermente di prezzo, partendo da circa 212€ al cambio. Sicuramente la gamma arriverà anche in Italia ma bisognerà pazientare ancora: restiamo in attesa di novità e nel frattempo ecco tutte le configurazioni disponibili con il relativo prezzo. E se volete saperne di più per un acquisto consapevole, ecco il nostro confronto tra le serie Redmi Note 13 e Note 14, con tutte le differenze.

Redmi Note 14 5G – CINA 6/128 GB – 1.099 CNY (140€) 8/128 GB – 1.199 CNY (153€) 8/256 GB – 1.399 CNY (178€) 12/256 GB – 1.599 CNY (204€)

Redmi Note 14 Pro – CINA 8/128 GB – 1.399 CNY (178€) 8/256 GB – 1.499 CNY (191€) 12/256 GB – 1.699 CNY (217€) 12/512 GB – 1.899 CNY (242€)

Redmi Note 14 Pro+ – CINA 12/256 GB – 1.899 CNY (242€) 12/512 GB – 2.099 CNY (268€) 16/512 GB – 2.299 CNY (294€)



Redmi Note 14 5G – Global 6/128 GB – 18.999 INR (212€) 8/128 GB – 19.999 INR (223€) 8/128 GB – 21.999 INR (245€)

Redmi Note 14 Pro 5G – Global 8/128 GB – 23.999 INR (268€) 8/256 GB – 25.999 INR (290€)

Redmi Note 14 Pro+ 5G – Global 8/128 GB – 31.999 INR (357€) 8/256 GB -32.999 INR (369€) 12/512 GB – 35.999 INR (402€)



