POCO X7 “copia” ancora Redmi: nuovi dettagli grazie ai benchmark

La storia di Xiaomi, Redmi e POCO è costellata di rebrand e ad ogni nuova generazione le cose restano invariate. Il prossimo POCO X7 dovrebbe essere il rebrand del nuovo Redmi Note 14 Pro, fresco di lancio in patria ed ora anche in versione internazionale (in India): andiamo a vedere quali saranno le caratteristiche del prossimo mid-range e se ci saranno differenze rispetto alla controparte cinese.

POCO X7 avrà tanto in comune con Redmi Note 14 Pro cinese: ecco tutti i dettagli sul prossimo medio gamma

Note 14 Pro – Crediti: Redmi

L’attuale POCO X6 5G si presenta come una versione alternativa di Redmi Note 13 Pro: il design è simile anche se con alcune piccole differenze (POCO tende a personalizzare parecchio i suoi telefoni) mentre le specifiche non cambiano, fatta eccezione per la fotocamera. Questa passa dai 200 MP del modello Redmi ai 64 MP della versione a marchio POCO; tuttavia le cose potrebbero mettersi diversamente con la nuova generazione. Sperando di essere più chiari possibile, ecco quali dovrebbero essere le caratteristiche della fotocamera di POCO X7 5G.

Il nuovo smartphone arriverà in versione Global prossimamente; non c’è ancora una data ma come avvenuto per il predecessore il lancio in Italia potrebbe avere luogo a gennaio. Secondo quanto emerso dal software di Xiaomi, POCO X7 avrebbe dalla sua la stessa fotocamera di Redmi Note 14 Pro cinese. Quindi si tratterebbe di un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP con un sensore LYT-600, un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. A questo punto è lecito ipotizzare un rifacimento vero e proprio, con tutte le specifiche identiche. Di conseguenza il nuovo POCO potrebbe essere più premium del predecessore vista l’aggiunta dello schermo curvo e della certificazione IP68.

Crediti: 91mobiles

Intanto il dispositivo è stato avvistato anche su Geekbench, con la sigla 24095PCADG: ci sono 12 GB di RAM, Android 14 ed un chipset che presenta le medesime caratteristiche del Dimensity 7300-Ultra di Redmi Note 14 Pro. Insomma, il modello POCO potrebbe essere un rifacimento preciso del dispositivo cinese (probabilmente con dei cambiamenti nel design, che verrà avvicinato al tipico stile di POCO).

Intanto Redmi Note 14 Pro Global è diventato ufficiale di recente: le indiscrezioni precedenti (provenienti dal codice del software Xiaomi) facevano intendere dei cambiamenti nel sensore principale LYT-600, sostituito a livello internazionale da un modulo Samsung S5KHP (quindi era previsto un comparto da 200 + 8 + 2 MP). In realtà Redmi Note 14 Pro – lanciato in India in versione Global – è identico alla controparte cinese. Visto quanto trapelato finora su POCO X7 5G è probabile che anche quest’ultimo presenti la medesima scheda tecnica.

POCO X7 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,24 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre

