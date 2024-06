Xiaomi 14 CIVI ufficiale: la fotocamera Leica non è più esclusiva dei top

Per la prima volta assistiamo a una sorta di crossover del genere: la serie CIVI si unisce a quella Number, ed è così che nasce uno smartphone come Xiaomi 14 CIVI. Finora, la gamma CIVI era stata a sé stante, con una serie Number che negli anni si è evoluta sotto forma di molteplici modelli: a parte i tre principali (standard, Pro e Ultra), abbiamo avuto modelli Lite, Youth, New Edition, Explorer, SE, X, T, S, I e così via. Adesso all’elenco si aggiunge la nomenclatura CIVI, ma attenzione: quello che potrebbe sembrare un modello inedito in realtà non lo è affatto.

Xiaomi 14 CIVI è il “nuovo” smartphone con fotocamera Leica, ma lo conosciamo già

Basta guardarlo per capire che Xiaomi 14 CIVI altri non è che Xiaomi CIVI 4 Pro sotto altro nome, un rebrand che ne riprende tutte le caratteristiche. Questo significa che si contraddistingue per il suo comparto fotografico: pur non essendo un top di gamma di punta, ha una tripla 50+12+50 MP f/1.6-2.2-2.0 dotata di sensore Light Fusion 800 e OIS, ultra-grandangolare a 120° e teleobiettivo 2x, il tutto condito dalla co-ingegnerizzazione con Leica, comprese le lenti Summilux. Molto gradita anche la presenza dello Xiaomi AISP e tutte sue le funzioni software/hardware, mentre la fotocamera frontale è una doppia 32+32 MP f/2.0-2.4 con l’aggiunta di una lente ultra-grandangolare da 100°.

Ha uno schermo quad-curved OLED da 6,55″ 1.5K (2.750 x 1.236 pixel) con densità di 460 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nits e protezione Gorilla Glass Victus con sensore ID ottico integrato. Il SoC è lo Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm con CPU fino a 3,0 GHz Cortex-X4 e GPU Adreno 735, e lato memorie abbiamo 8/12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile.

Completano una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida 67W, impianto di raffreddamento Xiaomi IceLoop, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, sensore IR, GPS/Galileo/GLONASS/Beidou/NAVIC, speaker stereo Dolby Atmos e software Android 14 con HyperOS.

Nelle tre colorazioni Cruise Blue, Matcha Green e Shadow Black, Xiaomi 14 CIVI ha un prezzo di vendita per l’India di 42.999 INR (478€) per la variante da 8/256 GB e 47.999 INR (534€) per quella da 12/512 GB. Non è però dato sapere se lo smartphone rimarrà un’esclusiva indiana o se verrà importato ufficialmente anche in Europa e in Italia.

