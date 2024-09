Xiaomi 14T e 14T Pro ufficiali in Italia, con fotocamere Leica e AI avanzata

I nuovi top di gamma della serie principale del brand sono finalmente ufficiali e vanno ad affiancarsi agli attuali Xiaomi 14 e 14 Ultra (il modello Pro resta un’esclusiva cinese). Xiaomi 14T e 14T Pro arrivano in Italia con un comparto fotografico di punta (e c’è lo zampino di Leica) e specifiche tecniche che non fanno una piega, in entrambi i casi con soluzioni MediaTek. Ecco tutte le novità annunciate dalla compagnia!

Xiaomi 14T e 14T Pro: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi flagship della serie tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Design e display

Crediti: Xiaomi

Come anticipato anche dalle indiscrezioni precedenti, i “nuovi” telefoni sono dei rebrand dotati di alcune differenze: Xiaomi 14T Pro è basato su Redmi K70 Ultra cinese ma presenta ottiche Leica e una batteria con una minore capacità. Il modello base Xiaomi 14T monta un chipset differente, manca della ricarica wireless ed offre un sensore fotografico principale diverso rispetto da quello a bordo del fratello maggiore. Il design di entrambi è identico: i telefoni hanno bordi dritti, display piatti, un punch hole per la selfie camera ed un modulo fotografico posteriore squadrato. La struttura è in alluminio mentre la cover posteriore in vetro (fatta eccezione per la variante Lemon Green, in materiale PU a base biologica con una struttura a quattro strati).

I due smartphone hanno lo stesso display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz, fino a 4.000 nit di luminosità, un vetro protettivo CrystalRes ed un lettore d’impronte digitali integrato (di tipo ottico).

Specifiche tecniche

Crediti: Xiaomi

Le specifiche tecniche di Xiaomi 14T e 14T Pro differiscono da quelle dei fratelli 14 e 14 Pro: i nuovi dispositivi passano a MediaTek, rispettivamente con il Dimensity 8300-Ultra e il Dimensity 9300+. Quest’ultimo è l’attuale chipset di punta dell’azienda asiatica, il diretto rivale dello Snapdragon 8 Gen 3 (che alimenta in resto della serie). Parliamo di un SoC a 4 nm prodotto da TSMC, dotato di un core principale Cortex-X4 fino a 3,4 GHz e sprovvisto di core a basso consumo. Tutti i tagli di memoria presentano RAM LPDDR5X (12 GB) e storage UFS 4.0 (fino a 1 TB). La batteria è un’unità da 5.000 mAh ma cambia la ricarica rapida: 67W per 14T e ben 120W per il fratello maggiore 14T Pro, che guadagna anche la ricarica wireless da 50W.

Xiaomi 14T – Scheda tecnica

Crediti: Xiaomi

dimensioni 160,5 x 75,1 x 7,8 mm per 195 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione CrystalRes, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione CrystalRes, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore Xiaomi 3D IceLoop

SoC MediaTek Dimensity 8300 Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (4* A715 @ 3.35 GHz + 4* A510 @ 2.2 GHz)

+ 4* A510 @ 2.2 GHz) GPU Mali-G615 MC6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.7-1.9-2.2) con IMX906 , OIS , teleobiettivo con zoom ottico 4X e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche Leica

(f/1.7-1.9-2.2) con , , teleobiettivo con zoom ottico 4X e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR, Google Gemini e funzioni AI

Android 14 sotto forma di HyperOS

Xiaomi 14T Pro – Scheda tecnica

Crediti: Xiaomi

dimensioni 160,4 x 75,1 x 8,39 mm per 209 grammi

certificazione IP68

display AMOLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione CrystalRes, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione CrystalRes, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore Xiaomi 3D IceLoop

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica da 120W e wireless da 50W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 50 + 12 MP (f/1.6-2.0-2.2) con Light Hunter 900 , OIS , teleobiettivo con zoom ottico 5X e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche Leica

(f/1.6-2.0-2.2) con , , teleobiettivo con zoom ottico 5X e ultra-grandangolare da 120°, Xiaomi AISP, ottiche selfie camera da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR, Google Gemini e funzioni AI, chip Xiaomi Surge T1 Tuner (per connettività e prestazioni cellulari)

Android 14 sotto forma di HyperOS

Fotocamera

Ovviamente i due flagship puntano alla categoria dei Camera Phone e lo fanno con un comparto fotografico ben inquadrato, senza eccessi ma con sensori di fascia alta. Entrambi hanno a bordo un triplo modulo da 50 + 50 + 12 MP con stabilizzazione OIS, un teleobiettivo, un ultra-grandangolare, Xiaomi AISP e ottiche Leica Summilux. La differenza tra nel sensore principale: Xiaomi 14T Pro offre una soluzione Light Fusion 900 (similmente ai modelli 14 e 14 Pro) da 1/1,31”, Dual Native ISO Fusion Max e un’elevata gamma dinamica di 13,57EV. Il dispositivo include anche una lente asferica 7P ad alta trasmittanza per catturare più luce e supportare riprese ad alta gamma dinamica. Xiaomi 14T è dotato di un sensore d’immagine Sony IMX906.

Funzioni AI

Crediti: Xiaomi

La serie Xiaomi 14T è composta dai primi smartphone in collaborazione con Google per quanto riguarda l’intelligenza artificiale. I telefoni offrono funzionalità avanzate di IA per ricerca, voce, testo, immagini e video, migliorando le attività quotidiane e aumentando la comodità. Portando la collaborazione con Big G a nuovi livelli, Xiaomi 14T Series introduce Circle to Search with Google, diventando uno dei primi dispositivi Xiaomi a offrire questa funzione innovativa. Gli utenti possono cercare istantaneamente qualsiasi cosa vedano sul telefono senza dover cambiare app.

Inoltre, i dispositivi sono dotati dell’app Google Gemini che permette di chattare con l’AI Gemini per ricevere assistenza nella scrittura, nell’apprendimento, nella pianificazione e altro ancora. Per una maggiore produttività, AI Interpreter supera le barriere linguistiche per migliorare la comunicazione durante le riunioni e le chiamate. AI Notes e AI Recorder aumentano l’efficienza con trascrizioni da voce a testo, riconoscimento accurato del parlante e riassunti rapidi, mentre le traduzioni in tempo reale garantiscono interazioni multilingue fluide. Sul fronte della creatività, AI Image Editing espande in modo intelligente le immagini per migliorare la narrazione visiva, mentre AI Eraser Pro rimuove elementi indesiderati per foto impeccabili. AI Film facilita la creazione di brevi video cinematografici mentre AI Portrait genera avatar personalizzati, consentendo agli utenti di esprimere il proprio stile unico senza sforzo.

Gli utenti della Xiaomi 14T Series possono usufruire di 100 GB di cloud storage Google One per 6 mesi e 3 mesi di YouTube Premium con accesso senza pubblicità. In mercati selezionati, gli utenti possono anche usufruire di 4 mesi di streaming musicale senza pubblicità con Spotify Premium senza costi aggiuntivi.

Quanto costa Xiaomi 14T/14T Pro – Prezzo e uscita in Italia

I nuovi Xiaomi 14T e 14T Pro sono stati lanciati in Italia durante il mega evento del 26 settembre, ad un prezzo di partenza di 649€. I dispositivi sono acquistabili nello store ufficiale, su Amazon e presso i principali operatori telefonici e negozi di elettronica. Le colorazioni disponibili per 14T sono tre (Titan Gray, Titan Blue e Titan Black) mentre 14T Pro offre quattro opzioni (Titan Gray, Titan Blue, Titan Black e Lemon Green). Di seguito tutti i tagli di memoria ed il relativo prezzo di vendita.

14T 12/256 GB – 649,9€ 12/512 GB – 699,9€

14T Pro 12/256 GB – 799,9€ 12/512 GB – 899,9€ 12 GB/1 TB – 999,9€



Segnaliamo la presenza di bundle e offerte da scoprire online visitando i vari canali di vendita. Ad esempio i due flagship sono acquistabili nello store ufficiale in bundle con Redmi Pad Pro (6/128 GB) ed un caricabatterie da 67W o 120W. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

