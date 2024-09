Il monopattino elettrico Ausom GX1 debutta su Geekmall: subito in sconto con coupon

Il mondo dei monopattini elettrici e della mobilità green è in continua evoluzione, con nuovi mezzi che arrivano ogni giorno sul mercato offrendo grandi novità ed una guida sempre più sicura. Il nuovo Ausom GX1, per esempio, debutta oggi su Geekmall e grazie ad una combinazione di codice sconto e offerta lancio è possibile portarlo a casa ad un prezzo davvero eccezionale.

Design pieghevole e autonomia di 80 KM per il nuovo monopattino Ausom GX1

Ausom GX1 è un monopattino elettrico con motore da 500W, in grado di raggiungere una velocità massima di 25 Km/h. Il design pieghevole permette di trasportare facilmente il monopattino, in modo da poterlo utilizzare anche per le gite fuori porta oppure poterlo riporre facilmente sia in casa che in ufficio. Le ruote da 9″ con pneumatici da 3″ permettono a questo mezzo di affrontare facilmente qualsiasi tipo di strada, prediligendo però i percorsi cittadini tra casa-scuola o casa-lavoro.

Con una batteria da 48v 15.6 Ah, questo monopattino è in grado di fornire un’autonomia fino a 80 Km, mentre il display LCD con sblocco NFC permette di rimanere sempre informato sui dati più importanti, come velocità e autonomia residua. Il doppio sistema frenante con E-ABS e freni a tamburo assicura la massima sicurezza durante la guida, anche quando piove oppure l’asfalto è bagnato e scivoloso. I fari posizionati sul telaio, invece, illuminano la strada anche di notte, in modo da poter viaggiare sempre in sicurezza anche in condizioni di scarsa luminosità.

Ausom GX1 è disponibile da oggi su Geekmall al prezzo di 499€ invece di 699€, grazie alla combinazione di offerta lancio e coupon che trovate qui sotto. La spedizione avviene direttamente dall’Europa ed è totalmente gratuita. Per tutte le altre informazioni sull’offerta che sarà disponibile fino al 7 ottobre, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale dello store.

