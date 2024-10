Xiaomi 14/14 Pro vs Xiaomi 14T/14T Pro: quali sono le differenze

Il 2024 di Xiaomi è giunto al capolinea: la serie 14 è ormai completa e non ci resta che goderci tutti i modelli della gamma e guardare al futuro, con i prossimi Xiaomi 15. Intanto, se non sapete quale modello scegliere date un’occhiata al nostro confronto Xiaomi 14 vs 14 Pro vs 14T vs 14T Pro, con tutti i dettagli su design, differenze tra le specifiche e – ovviamente – un occhio anche al prezzo in Italia!

Xiaomi 14 vs 14 Pro vs 14T vs 14T Pro: tutte le differenze tra i flagship di nuova generazione

DESIGN a confronto

La prima cosa che salta all’occhio è la differenza nel design dei vari modelli, che presenta un look diviso in coppie. Xiaomi 14 e 14 Pro (quest’ultimo lanciato solo in Cina, in Italia abbiamo il modello standard) offrono un modulo fotografico che richiama quello della scorsa generazione, ma con una gradita variazione sul tema. Il fratello maggiore Pro è dotato di un pannello con bordi curvi (anzi, Micro Quad Curved) mentre la versione base monta uno schermo flat. Belli, eleganti e ancora una volta con un punch hole centrale.

Xiaomi 14T e 14T Pro cambiano leggermente registro, anche se entrambi continuano ad avere un modulo fotografico squadrato. In questo caso i tre sensori ed il flash LED sono elevati rispetto al modulo (in 14 e 14 Pro sono a filo). I due telefoni hanno lo stesso design e anche il pannello non presenta differenze: si tratta di uno schermo flat con punch hole centrale e bordi sottili.

SPECIFICHE a confronto

Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro (solo CINA) Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro Dimensioni 152,8 x 71,5 x 8,20 mm

193 grammi 161,4 x 75,3 x 8,49 mm

223/230 grammi

(scocca in alluminio/titanio) 160,5 x 75,1 x 7,8 mm 195 grammi 160,4 x 75,1 x 8,39 mm 209 grammi Impermeabilità IP68 IP68 IP68 IP68 Display • TCL C8 OLED

• flat

• 6,36″ 1.5K+ (2.670 x 1.200 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming a 2.160 Hz

• 3.000 nit

• CrystalRes • AMOLED

• curvo

• 6,73″ WQHD+ (3.200 x 1.440 pixel)

• LTPO 120 Hz

• PWM Dimming a 2.160 Hz

• 3.000 nit

• Dragon Crystal Glass • AMOLED

• flat

• 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel)

• 144 Hz

• PWM Dimming a 3.840 Hz

• 4.000 nit

• CrystalRes • AMOLED

• flat

• 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel)

• 144 Hz

• PWM Dimming a 3.840 Hz

• 4.000 nit

• CrystalRes Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC MediaTek

Dimensity 8300 Ultra

4 nm TSMC MediaTek

Dimensity 9300+

4 nm TSMC CPU 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 4 x 3,35 GHz A715

4 x 2,2 GHz A510 1 x 3,4 GHz X4

3 x 2,85 GHz X4

4 x 2,0 GHz A720 GPU Adreno 750 Adreno 750 Mali-G615 MC6 Immortalis-G720 RAM 12 GB LPDDR5X 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/ 1 TB UFS 4.0 256/512 GB UFS 4.0 256/512 GB/ 1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ ❌ ❌ Raffreddamento Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Al liquido con camera di vapore Sicurezza Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Lettore d’impronte ottico sotto lo schermo Fotocamera • 50 MP Light Hunter 900 f/1.6, PDAF, OIS

• 50 MP Samsung S5KJN1 ultra-wide f/2.2, FoV da 115°

• 50 MP Samsung S5KJN1 teleobiettivo, f/2.0, zoom 3.2x, OIS • 50 MP Light Hunter 900 apertura variabile f/1.42-4.0, PDAF, OIS

• 50 MP Samsung S5KJN1 ultra-wide f/2.2, FoV da 115°

• 50 MP Samsung S5KJN1 teleobiettivo, f/2.0, zoom 3.2x, OIS • 50 MP IMX906 f/1.7, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo, f/1.9, zoom 4x, OIS

• 12 MP ultra-wide f/2.2, FoV da 120° • 50 MP Light Hunter 900 f/1.6, PDAF, OIS

• 50 MP teleobiettivo, f/5.0, zoom 5x, OIS

• 12 MP ultra-wide f/2.2, FoV da 120° Feature Lenti Leica Summilux Lenti Leica Summilux Lenti Leica Summilux Lenti Leica Summilux Selfie Omnivision OV32B 32 MP f/2.0, 1/3″, 0.7 µm Omnivision OV32B 32 MP f/2.0, 1/3″, 0.7 µm 32 MP f/2.0 32 MP f/2.0 Batteria 4.610 mAh 4.880 mAh 5.000 mAh 5.000 mAh Ricarica 90W 120W 67W 120W Ricarica wireless 50W

Inversa 10W 50W

Inversa 10W ❌ 50W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ WiFi WiFi 7 WiFi 7 WiFi 6E WiFi 7 Bluetooth 5.4 5.4 5.4 5.4 NFC ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ GPS GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC GPS (L1+L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou

NavIC Porta USB-C 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 USB-C USB-C Speaker Stereo Stereo Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ✔️ ✔️ ✔️ Software al lancio HyperOS

Android 14 HyperOS

Android 14 HyperOS

Android 14 HyperOS

Android 14

Le nostre RECENSIONI

Xiaomi 14 vs 14 Pro vs 14T vs 14T Pro – PREZZO a confronto

Il prezzo di partenza di Xiaomi 14 è di 999€ mentre la gamma 14T parte da 649€: cambiano vari dettagli (a cominciare dallo stile e dal chipset) ma tutti sono accomunati da ottiche Leica. Di seguito tutti i prezzi dei vari modelli acquistabili in Italia; ricordiamo che Xiaomi 14 Pro non è mai uscito dalla Cina ed è disponibile solo tramite store di terze parti.

Xiaomi 14 Xiaomi 14T Xiaomi 14T Pro 12/256 GB 999,9€ 649,9€ 799,9€ 12/512 GB 1.099,9€ 699,9€ 899,9€ 12 GB/1 TB ❌ ❌ 999,9€

Xiaomi 14T e 14T Pro sono acquistabili sullo store ufficiale Xiaomi e anche su Amazon. Lo stesso vale per il top di gamma Xiaomi 14. Di seguito trovi i vari link all’acquisto: se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

