Meizu Lucky 08 ufficiale: è lo smartphone AI che costa molto poco

Altro che morta: la divisione smartphone di Meizu è viva e vegeta. È ormai sempre più evidente che le notizie di inizio anno sono state travisate o che l’azienda si sia rimangiata quanto detto. Da quando si parlò di un suo possibile addio alla scena telefonica, Meizu ha lanciato sul mercato diversi modelli, a cui adesso si aggiunge questo nuovo Meizu Lucky 08, un nome peculiare per uno smartphone che punta a imporsi nel campo dell’intelligenza artificiale.

Meizu Lucky 08 è il nuovo smartphone AI: cosa fa la sua intelligenza artificiale

Meizu Lucky 08 si presenta sin da subito con un’estetica diversa dal solito, aderendo ad alcuni degli stilemi odierni del mercato ma con un tocco originale. I profili piatti di frame e schermo si rifanno a molti dei modelli usciti negli ultimi mesi, mentre dietro si mette in mostra il modulo fotocamera Star Track, dentro cui c’è una 108+2 MP con sensore Samsung ISOCELL HM6 e macro.

Frontalmente c’è una fotocamera punch-hole da 8 MP, inserita all’interno di uno schermo LTPO OLED da 6,78″ Full HD+ (2.780 x 1.264 pixel) con refresh rate a 144 Hz, luminosità di 1.600 nits che di picco arriva fino a 5.000 nits, sensore ID ottico e cornici simmetriche da solo 1,75 mm. Il SoC è lo Snapdragon 7s Gen 2, a 4 nm con CPU octa-core A78 fino a 2,4 GHz, GPU Adreno 710 e memorie LPDDR4X e UFS 2.2, tutto alimentato da un’ampia batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida 33W.

Come anticipato, l’intelligenza artificiale è uno se non il fulcro di Meizu Lucky 08, a partire dal fatto che il pulsante d’accensione funge da pulsante AI con cui richiamarla al volo. Grazie alla Flyme AIOS, questo telefono è capace di rispondere automaticamente alle telefonate e riassumerle, trovare le migliori offerte durante lo shopping online, potenziare la ricerca online, analizzare documenti, trascrivere e riassumere le registrazioni vocali.

Grazie alla partnership con la proprietaria Geely, il supporto Flyme Link permette allo smartphone di collegarsi in maniera profonda con le auto a marchio Polestar, Lynk & Co e Lotus. A proposito di connettività, offre dual SIM 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, GPS a tripla frequenza e USB-C. Meizu Lucky 08 è disponibile in Cina al prezzo di 1.599 CNY (204€) per la variante da 8/256 GB, salendo a 2.099 CNY (268€) per quella da 12/512 GB.

