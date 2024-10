Regalati una nuova power station con i saldi Geekmall: dispositivi sempre carichi, ovunque!

Se amate il campeggio ma non volete rinunciare a tutti i vostri dispositivi elettronici quando siete all’aria aperta, la soluzione è sicuramente quella di munirsi di una power station di nuova generazione. Grazie ai nuovi saldi di Geekmall, che oggi propone tre modelli adatti ad ogni esigenza, oggi acquistare una stazione elettrica portatile sarà ancora più economica!

Tre imperdibili power station in offerta su Geekmall: SolarPlay Q2501, Flashfish P66 e Fossibot F3600 Pro

Crediti: SolarPlay

La prima power station in offerta oggi è SolarPlay Q2501, con una batteria LiFePO4 da 2400W/2160 WH e 12 porte potrà alimentare facilmente qualsiasi dispositivo elettronico abbiate il bisogno di caricare in quel momento. Questa stazione elettrica portatile può essere alimentata anche dai pannelli solari o tramite le prese accendisigari della auto, quindi è facilmente ricaricabile anche quando si è in viaggio. Con il codice sconto che trovate qui sotto, potrete far vostra la SolarPlay Q2501 a soli 759€ (invece di 799€).

Flashfish P66, invece, è una power station particolarmente adatta a chi ama fare gite fuori porta ma non vuole mai restare senza elettricità. Grazie alla batteria da 288Wh/78000mAh in grado di generare fino a 520W, questo dispositivo è dotato di 8 uscite di ricarica, con ricarica wireless da 5W. Anche in questo caso abbiamo la predisposizione per i pannelli solari, mentre il display LCD fornisce tutte le informazioni necessarie durante l’utilizzo. Grazie al coupon di Geekmall, questa power station può essere vostra a 149€ (invece di 159€).

L’ultima offerta di oggi riguarda FOSSiBOT F3600 Pro, una tra le più apprezzate power station disponibili sul mercato. Il dispositivo è alimentato da una batteria LiFePO4 da 3840Wh/3600W, con la possibilità di collegare ulteriori unità per guadagnare una capacità di ben 11520 Wh. Dotata di un design con rotelle per facilitare il trasporto, questa stazione elettrica portatile mette a disposizione 13 porte e 5 diverse velocità di ricarica per i dispositivi collegati. La promozione di Geekmall, in questo caso, permette di ottenere un sostanzioso sconto sul dispositivo che con il coupon scende a 1599€ (invece di 1799€).

