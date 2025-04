Piantine sempre curate con questo vasetto smart Tuya a meno di 55€

La primavera è arrivata, e chi ha il pollice verde sa benissimo che questo è il periodo perfetto per la piantumazione di piccoli fiori o piantine ornamentali. Sapete che a tutto questo è possibile aggiungere un tocco smart grazie ad un dispositivo chiamato Ivy? Questo simpatico vasetto smart è adatto a tutti ed è in offerta con codice sconto su AliExpress!

Con il vaso smart Ivy anche le piante hanno emozioni!

Crediti: Aliexpress

Il vasetto smart Ivy è in offerta su AliExpress tramite coupon a soli 52,99€, e la spedizione è gratuita. Questa simpaticissima fioriera intelligente da interni, si basa sull’ecosistema della già conosciuta piattaforma IoT Tuya e sull’IA per una gestione ottimale delle varie fasi di crescita del vegetale: nel menù dell’app è possibile selezionare la tipologia di piantina con il suo relativo programma di cure! Una delle peculiarità di questo dispositivo smart, è la presenza di un display touch e a colori posto sulla parte frontale, che vi segnala, tramite 49 espressioni, le varie necessità del caso.

Grazie ai 7 sensori posti all’interno del gadget, potrete conoscere nell’immediato di cosa ha bisogno: che si tratti d’acqua, di temperatura o di esposizione o meno alla luce solare, è sempre pronto a segnalarlo con espressioni e notifiche sullo smartphone. Il sistema di irrigazione automatico e programmabile, con serbatoio da 120ml, idrata autonomamente con cadenza costante la vostra piantina, anche se non siete in casa: l’unica preoccupazione è quella di riempire il recipiente d’acqua, al resto ci penserà Ivy! Come tutti i dispositivi Tuya, Ivy è compatibile con l’app Smart Life per regolare le impostazioni e controllare in tempo reale lo stato della piantina (anche in remoto) . Ad alimentare questo simpatico gadget, c’è una batteria da 2.000 mAh ricaricabile tramite USB-C.

