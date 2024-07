Redmi K70 Ultra ufficiale: è il più potente del sub-brand Xiaomi

Volge a conclusione il mega-evento di Xiaomi, che fra i suoi protagonisti ha avuto anche Redmi K70 Ultra. Oltre ai tanto attesi MIX Fold 4 e MIX Flip c’è stato spazio anche per il suo sub-brand più venduto, presentando quello che adesso è il suo nuovo top di gamma di riferimento. Un modello che punta tutto sulle prestazioni offerte, con una scheda tecnica pensata per i più esigenti.

Redmi K70 Ultra è il nuovo top di gamma del sub-brand di Xiaomi: tutte le novità

Redmi K70 Ultra è disponibile in due versioni: una standard nelle tre colorazioni Ink Feather Black, Clear Snow White e Ice Blue, e una Supreme Champion Edition nelle tine Arancio e Verde e contraddistinta da una finitura realizzata in collaborazione con Lamborghini. Le dimensioni sono pari a 160,38 x 75,14 x 8,39 mm per un peso di 211/212 grammi e certificazione IP68.

Il suo primo asso nella manica è lo schermo, che oltre a essere piatto è un pannello OLED 12-bit da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 480 Hz (boost fino a 2.160 Hz), PWM Dimming a 3.840 Hz e fino a 4.000 nits. Oltre ad avere supporto HDR10+, HDR Vivid, Dolby Vision, sensore ID ottico e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, è pilotato dal co-ingegnerizzato chip grafico D1 a 12 nm, che permette di supportare a pieno la risoluzione e il refresh rate nel gaming.

Il secondo asso è il MediaTek Dimensity 9300+, SoC TSMC a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 2,85 GHz X4 + 4 x 2,0 GHz A720), GPU ARM Immortalis-G720 MC12 fino a 1,3 GHz e memorie LPDDR5X e UFS 4.0 che si spingono fino a 24 GB e 1 TB, configurazione che gli consente di settare il record Antutu di 2.382.780 punti. La batteria non è da meno, avendo una capienza di 5.500 mAh con ricarica rapida 120W, il tutto gestito dai chip proprietari Surge P2 e Surge G1 e con impianto di dissipazione 3D a camera di vapore.

Pur non essendo il suo forte, il comparto fotografico da 50+8+2 MP è stato migliorato, a partire dal sensore principale Sony IMX906 f/1.6 con DAG HDR e stabilizzazione OIS; ad affiancarlo ci sono un ultra-grandangolare, un macro, una fotocamera frontale da 20 MP e lo Xiaomi AISP. Chiudiamo con speaker stereo, Android 14 con HyperOS 1.0, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a tripla frequenza, sensore anti-flicker, sensore IR e motore di vibrazione X-Axis.

Redmi K70 Ultra è disponibile in Cina al prezzo di 2.599 CNY (328€) per la variante base da 12/256 GB, salendo a 2.899 CNY (366€) per quella da 12/512 GB, 3.199 CNY (404€) per quella da 16/512 GB e 3.599 CNY (454€) per quella da 16 GB/1 TB; la variante Lamborghini è l’unica da 24 GB/1 TB, al prezzo di 3.999 CNY (505€).

