Dove comprare Redmi K70 Ultra, anche nella versione speciale Lamborghini

Il mese di luglio è stato particolarmente ricco per Xiaomi – con il debutto di MIX Fold 4, MIX Flip, Watch S4 Sport e Band 9 – ma ci sono novità anche per quanto riguarda Redmi. La costola della casa di Lei Jun ha presentato il suo top di gamma di ultima generazione, dispositivo che dovrebbe arrivare alle nostre latitudini come Xiaomi 14T Pro. Se siete curiosi di saperne di più, allora ecco dove comprare Redmi K70 Ultra, sia in versione standard che Champion Edition!

Redmi K70 Ultra: dove comprare il nuovo flagship della costola di Xiaomi

Crediti: Redmi

Il flagship di Redmi punta in altro e lo fa con il Dimensity 9300+ di MediaTek, la ricarica rapida da 120W, un ampio schermo OLED da 6,67″ a 144 Hz e non solo. Un dispositivo di tutto rispetto, con specifiche solide ed un design elegante e stiloso. Inoltre è disponibile anche in versione Champion Edition, variante realizzata in collaborazione con Lamborghini Squadra Corse in due colorazioni speciali e con una back cover in parte ridisegnata. Quest’edizione non presenza differenze nelle specifiche, ma è acquistabile nell’unica configurazione da 24 GB di RAM (il modello standard si ferma a 16 GB) e 1 TB di storage.

Crediti: Redmi

Per saperne di più dai un'occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi K70 Ultra (anche Champion Edition)!

GizTop

Lo smartphone è dotato di HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software che comprende l’inglese e il cinese. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Domande frequenti su Redmi K70 Ultra

Redmi K70 Ultra è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software cinese e sono presenti le lingue inglese e cinese. Redmi K70 Ultra ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Redmi K70 Ultra supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone sopporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Redmi K70 Ultra? 4G – FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B66, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42

5G – n1/n3/n5/n8/n28A/38/n41/66/n77/n78

Redmi K70 Ultra – Scheda tecnica

dimensioni 160,38 x 75,14 x 8,39 mm per 211 grammi (212 grammi, Champion Edition)

certificazione IP68

display OLED da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico D1

da (2.712 x 1.220 pixel), refresh rate a , protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass, campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 3.840 Hz, luminosità di picco fino a 4.000 nit, chip grafico Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 9300+ a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1* Cortex-X4 @ 3.4 GHz + 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz)

+ 3* Cortex-X4 @ 2.85 GHz + 4* Cortex-A720 @ 2.0 GHz) GPU Immortalis-G720

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria da 5.500 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.6) con IMX906 , OIS , ultra-grandangolare e macro, Xiaomi AISP

(f/1.6) con , , ultra-grandangolare e macro, Xiaomi AISP selfie camera da 20 MP

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, Speaker stereo, Type-C, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

