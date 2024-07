Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip UFFICIALI: i pieghevoli top con fotocamere Leica!

Il mega evento estivo di Xiaomi è arrivato: si tratta di una tradizione irrinunciabile che vedere protagonista i nuovi top di gamma pieghevoli del brand, insieme a tante altre novità. Anche quest’anno la casa di Lei Jun ha colpito nel segno, con numerosi prodotti (e tutti decisamente ghiotti): tuttavia i veri protagonisti dell’evento sono loro, Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip. Si tratta del nuovo pieghevole ultra-leggero e potente e del primo flip phone dell’azienda!

Xiaomi MIX Fold 4 & MIX Flip: tutte le novità dei nuovi top di gamma pieghevoli

MIX Fold 4

Crediti: Xiaomi

Bello ed elegante ma anche potente, leggero e resistente: Xiaomi MIX Fold 4 prende quanto c’è di buono di MIX Fold 3 e lo porta all’ennesima potenza. Ancora una volta siamo alle prese con un modello in-fold, ossia con un display pieghevole verso l’interno ed uno schermo esterno. Il nuovo smartphone è più sottile e leggero, con 9,47 mm di spessore (da chiuso) e 226 grammi, contro i 10,86 mm e i 259 grammi del predecessore. A migliorare è anche la parte interna, grazie ad una cerniera rinnovata e ad una struttura realizzata in fibra di carbonio ad alta resistenza T800H. Inoltre questa è la prima volta che un pieghevole Xiaomi presenta la certificazione IPX8. Il telefono monta uno schermo esterno AMOLED da 6,56″ Full HD+ a 120 Hz, con una luminosità di picco di ben 3.000 nit ed un vetro protettivo Xiaomi Dragon Glass. All’interno trova spazio un display pieghevole da 8,02″ (2.160 x 1.916 pixel) sempre a 120 Hz e fino a 3.000 nit di luminosità; in questo caso si tratta di un pannello AMOLED Pol-less Plus con tecnologia LTPO e protezione Ultra-Thin Glass.

Ovviamente parliamo di un top di gamma: il cuore del foldable è lo Snapdragon 8 Gen 3, fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage UFS 4.0. La batteria da 5.100 mAh presenta il supporto alla ricarica rapida da 67W e non manca quella wireless da 50W. Xiaomi MIX Fold 4 è il primo pieghevole del brand con la funzione di comunicazione satellitare bidirezionale.

Crediti: Xiaomi

Si punta alle stelle anche con il comparto fotografico, composto da quattro sensori (tutti con ottiche Leica Summilux). Il sensore principale è il solito Light Hunter 800 da 50 MP (visto sia con la serie Redmi K70): si tratta di un modulo con dimensioni di 1/1,55″, pixel da 2,0 μm, apertura f/1.7 ed una gamma dinamica di 13,2 EV. Non manca la stabilizzazione ottica OIS mentre il resto del pacchetto comprende un teleobiettivo da 10 MP (zoom ottico 2x), un teleobiettivo a periscopio da 50 MP (zoom ottico 5x) ed un ultra-grandangolare da 12 MP con FOV 120°. Lo schermo pieghevole presenta una selfie camera e lo stesso vale per quello esterno, nel punch hole (si tratta in entrambi i casi di un sensore da 16 MP).

MIX Flip

Crediti: Xiaomi

L’altra grande novità dell’evento è Xiaomi MIX Flip, il primo pieghevole a conchiglia della compagnia cinese. Ci sono voluti anni di sviluppo per trovate un design soddisfacente, ma il risultato finale è davvero piacevole. Si tratta di un flip phone di stampo classico, con uno schermo esterno da 4,01″ 1.5K con vetro quad-curved (3.000 nit, 120 Hz) che ingloba anche il comparto fotografico; il display di grandi dimensioni può essere sfruttato a pieno, visualizzando notifiche e navigando all’interno di app e impostazioni senza alcun limite. A migliorare la visibilità sotto il sole troviamo una luminosità di picco di 1.600 nit mentre per la resistenza c’è una protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass. All’interno del dispositivo c’è uno schermo pieghevole da 6,86″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz e tecnologia LTPO, ed una luminosità fino a 3.000 nit.

Crediti: Xiaomi

Come il modello maggiore, anche il flip phone si presenta come un top di gamma: c’è lo Snapdragon 8 Gen 3, ci sono memorie fino a 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di storage UFS 4.0. La batteria è stata progettata appositamente per il suo formato flip (si tratta di un’unità da 4.780 mAh con ricarica da 67W) e lo stesso vale per il sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore, realizzato apposta per la struttura compatta del telefono. Rispetto a MIX Fold 4 il comparto fotografico scende a due sensori, ma anche qui sono presenti le ottiche Leica. Il modulo principale è il già citato Light Hunter 800 da 50 MP, accompagnato da un teleobiettivo da 50 MP con zoom 2x; presente all’appello una selfie camera da 32 MP.

Xiaomi MIX Fold 4 e MIX Flip – Svelati i prezzi in Cina

I nuovi top di gamma pieghevoli di Xiaomi sono finalmente ufficiali ma per ora il debutto è avvenuto solo in Cina. Si vocifera di una possibile uscita Global ma è meglio essere cauti ed attendere notizie dalla compagnia. In merito al prezzo, Xiaomi MIX Fold 4 parte da 1.136€ al cambio mentre MIX Flip viene proposto a partire da 757€ al cambio attuale. Di seguito trovate configurazioni e prezzi di entrambi i telefoni. Infine segnaliamo che MIX Fold 4 è già acquistabile presso uno store di terze parti.

MIX Fold 4 12/256 GB – 8.999 CNY ( 1.136€ ) 16/512 GB – 9.999 CNY ( 1.273€ ) 16 GB/1 TB – 10.999 CNY ( 1.389€ )

MIX Flip 12/256 GB – 5.999 CNY ( 757€ ) 16/512 GB – 6.499 CNY ( 820€ ) 16 GB/1 TB – 7.299 CNY ( 921€ )



