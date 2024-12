Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+ diventano Global: differenze e prezzi

Dopo il lancio in Cina a settembre (qui trovate tutti i dettagli) la nuova serie di mid-range Xiaomi debutta anche a livello internazionale. Niente festeggiamenti, perché in Italia dovremo pazientare ancora: per ora il lancio è avvenuto in India ma comunque ci permette di dare un’occhiata a quello che ci aspetta. Ecco Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+ in versione Global insieme ai dettagli su prezzo e differenze con i modelli presentati in patria. È rimasto tutto uguale o ci sono dei miglioramenti/peggioramenti?

Redmi Note 14, Note 14 Pro e Note 14 Pro+ 5G ufficiali in versione Global: cosa cambia con i modelli internazionali

Note 14 – Crediti: Redmi

La vera novità del trittico è il modello base, Redmi Note 14 5G: buona parte delle specifiche segue la versione cinese mentre il comparto fotografico migliora. Invece di una dual camera (presente a bordo della variante asiatica) troviamo una tripla fotocamera da 50 + 8 + 2 MP con un sensore LYT-600 (con stabilizzazione ottica OIS), l’aggiunta di un ultra-grandangolare e un obiettivo macro (il modello cinese è dotato invece di un sensore per la profondità di campo). Migliora anche la selfie camera, che passa da 16 MP (versione China) a 20 MP (Global); altra miglioria riguarda le memorie dato che con la variante indiana è possibile sacrificare uno slot SIM per una micro SD. Il resto non cambia: abbiamo uno schermo AMOLED flat da 6,67″ a 120 Hz, il Dimensity 7025-Ultra e 5.150 mAh di batteria con ricarica da 45W.

Note 14 Pro – Crediti: Redmi

Per quanto riguarda i fratelli maggiori Redmi Note 14 Pro e Pro+, non ci sono cambiamenti significativi rispetto ai modelli cinesi. Il sito ufficiale asiatico non fa rifermento al sistema di raffreddamento mentre quello Global riporta un sistema al liquido con camera di vapore. In merito alle differenze con il piccolo della gamma, in questo caso abbiamo schermi AMOLED con bordi curvi e la certificazione per l’impermeabilità sale a IP68. Il modello Pro fa affidamento sul Dimensity 7300-Ultra mentre la variante Pro+ passa a Qualcomm, con lo Snapdragon 7s Gen 3. Inoltre i due dispositivi di punta presentano un lettore d’impronte sotto al display con sensore per il monitoraggio dell’attività cardiaca integrato (come riportato dal portale indiano di Xiaomi).

Note 14 Pro+ – Crediti: Redmi

Di seguito trovate le schede tecniche complete mentre per quanto riguarda la politica di aggiornamento, tutti e tre i modelli arrivando con Android 14 e HyperOS 1: Note 14 avrà dalla sua due major update di Android e 4 anni di patch di sicurezza mentre Note 14 Pro e Note 14 Pro+ salgono a 3 anni di aggiornamenti Android (e 4 di patch di sicurezza).

Redmi Note 14 5G GLOBAL – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,4 x 75,7 x 7,99 mm per 190 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED flat da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5

flat da (2.400 x 1.080 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, luminosità di picco di 2.100 nit, profondità colore a 8 bit, Gorilla Glass 5 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo (grafite)

SoC MediaTek Dimensity 7025-Ultra a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,5 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU IMG BXM-8-256

6/8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile via micro SD

di memoria espandibile via micro SD Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, mini jack 3.5 mm per cuffie

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (2 + 4 anni di aggiornamenti)

Redmi Note 14 Pro 5G GLOBAL – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 5.500 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , stabilizzazione OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , stabilizzazione , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NO NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)

Redmi Note 14 Pro+ 5G GLOBAL – Scheda tecnica

Dimensioni di 162,53 x 74,67 x 8,75/8,85 mm per 210/205 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico) con sensore per frequenza cardiaca

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 2,5 GHz A720 + 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520)

+ 3 x 2,4 GHz A720 + 4 x 1,8 GHz A520) GPU Adreno 810

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 (128/256 GB) e 3.1 (512 GB) non espandibile

di memoria (128/256 GB) e (512 GB) non espandibile Batteria al silicio-carbonio da 6.200 mAh con ricarica rapida da 90W

da con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.6-2.0-2.2) con Light Hunter 800 , stabilizzazione OIS , teleobiettivo con zoom 2.5X e ultra-wide da 120°

(f/1.6-2.0-2.2) con , stabilizzazione , con zoom 2.5X e ultra-wide da 120° Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, Sì NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR, Xiaomi Surge T1 (chip per connettività e linea cellulare)

Sistema operativo Android 14 con HyperOS (3 + 4 anni di aggiornamenti)

Redmi Note 14/14 Pro/14 Pro+ Global – Prezzo e disponibilità

Note 14 Pro+ – Crediti: Redmi

Come anticipato in apertura, la nuova serie Redmi Note 14 in versione Global ha debuttato solo in India, almeno per il momento. Di seguito trovate i prezzi (anche in euro, al cambio attuale), insieme alle configurazioni di ciascun modello. Infine vi consigliamo il nostro confronto tra la serie Redmi Note 13 e Redmi Note 14, insieme all’articolo dove vi spieghiamo dove comprare i modelli della gamma Note 14 China!

Redmi Note 14 5G Global 6/128 GB – 18.999 INR (212€) 8/128 GB – 19.999 INR (223€) 8/128 GB – 21.999 INR (245€)

Redmi Note 14 Pro 5G Global 8/128 GB – 23.999 INR (268€) 8/256 GB – 25.999 INR (290€)

Redmi Note 14 Pro+ 5G Global 8/128 GB – 31.999 INR (357€) 8/256 GB -32.999 INR (369€) 12/512 GB – 35.999 INR (402€)



Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le