Apple Watch abbraccia il 5G: in arrivo anche la connessione satellitare

Nonostante il mondo si sia ormai abituato alla velocità del 5G, ci sono ancora tanti dispositivi che utilizzano la tecnologia LTE, tra cui anche gli Apple Watch. La compagnia di Cupertino, tuttavia, sembrerebbe essere intenzionata a migliorare la connettività dei suoi smartwatch con nuove partnership che porteranno sui dispositivi un modem nuovo di zecca e una funzionalità mai vista prima su questa tipologia di indossabili: la connettività satellitare.

Apple si allea con MediaTek e Globalstar per i Watch di nuova generazione

Crediti: Apple

Grazie alla nuova partnership con Globalstar, Apple potrà utilizzare la connettività satellitare sui prossimi Watch Ultra 3, che diventeranno in questo modo i primi smartwatch a poter comunicare via satellite in assenza di connettività cellulare o Wi-Fi. Tra le nuove funzionalità, inoltre, ci sarà anche la possibilità di inviare SMS di emergenza, proprio tramite la flotta di satelliti di Globalstar.

Ci sarebbero, inoltre, grandi novità in arrivo anche per Apple Watch Series 11: una nuova partnership con MediaTek consentirà agli smartwatch di nuova generazione di sfruttare la connettività 5G, anche se in una versione meno veloce rispetto a quella a cui siamo abituati a vedere sugli smartphone. Il passaggio ai modem di MediaTek riduce ancora una volta la dipendenza da Intel, ma all’orizzonte ci sarebbero comunque i nuovi modem 5G “fatti in casa” di Apple: la partnership, dunque, potrebbe non essere poi così duratura.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le