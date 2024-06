Dove comprare Xiaomi CIVI 4 Pro: il Camera Phone Leica, anche in versione Limited

Dopo i top di gamma della serie 14 e il modello di punta 14 Ultra, la casa di Lei Jun ha pensato di lasciare tutti di stucco con un ennesimo dispositivo della famiglia CIVI. L’ultimo arrivato della famiglia presenta tante novità e cambia completamente le carte in tavola: se anche tu sei stato conquistato dal nuovo Camera Phone “economico” allora ecco dove comprare Xiaomi CIVI 4 Pro!

Xiaomi CIVI 4 Pro: dove comprare il Camera Phone con Leica sotto i 500€

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Rispetto ai precedenti modelli, il nuovo CIVI è ancora più focalizzato sulle fotocamere: oltre ad avere una doppia selfie camera, infatti, troviamo un comparto principale da 50 + 50 + 12 MP con un sensore personalizzato, OIS, ottiche Leica, un obiettivo per ritratti ed un ultra-wide. Ovviamente grande attenzione anche alle performance con lo Snapdragon 8s Gen 3: si tratta di un chipset che attinge a piene mani dall’ultimo SoC di punta di Qualcomm, con una manciata di compromessi. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato al nuovo Camera Phone “economico”; segnaliamo che il dispositivo ha debuttato in versione Global come Xiaomi 14 CIVI, per ora solo in India. Continua a leggere per scoprire dove comprare Xiaomi CIVI 4 Pro, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato della HyperOS su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software in lingua inglese e cinese. I dispositivi sono modelli China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Il prezzo finale varia in base al taglio di memoria e alla colorazione scelti. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Oltre alla versione classica è disponibile anche Xiaomi CIVI 4 Pro – Limited Custom Edition, caratterizzata da tre varianti bicolore (Black/White, Black/Pink, Black/Blue). Ovviamente anche in questo caso si tratta di un dispositivo China, in inglese ma con Play Store e servizi Google preinstallati.

Domande frequenti su Xiaomi CIVI 4 Pro

Xiaomi CIVI 4 Pro è in Italiano? Lo smartphone è stato presentato in Cina e in India (in questo secondo caso come Xiaomi 14 CIVI) e al momento è acquistabile solo in versione cinese. Il software presenta solo le lingue inglese e cinese. Xiaomi CIVI 4 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi Google. Xiaomi CIVI 4 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Xiaomi CIVI 4 Pro? 4G: B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B34/B38/B39/B40/B41/B42

5G: n1/n3/n5/n8/n28a/n38 /n40/n41/n77/n78

Xiaomi CIVI 4 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 157,2 x 72,77 x 7,45 / 7,75 / 7,75 mm per 179,3 / 177,6 / 180,9 grammi (spessore e peso cambiano in base alla colorazione ossia Blue o Neo/Verde/Limited Edition)

/ / per / / (spessore e peso cambiano in base alla colorazione ossia Blue o Neo/Verde/Limited Edition) Certificazione IP assente

Display AMOLED C8 Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a 120 Hz , profondità colore a 12 bit , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.750 x 1.236 pixel) con refresh rate a , profondità colore a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 3.000 nit, 460 PPI, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento con camera di vapore (4.184 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, chip Xiaomi Surge T1 per il miglioramento del segnale

Fotocamera da 50 + 50 + 12 MP f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800 , OIS, ottiche Leica Summilux sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP

f/1.63-1.98-2.2 con , OIS, ottiche sul sensore principale, su quello per i ritratti e sul modulo ultra-wide 120°, Xiaomi AISP Selfie camera Samsung GD2 da 32 + 32 MP f/2.0-2.4 con ultra-wide 100°

f/2.0-2.4 con ultra-wide 100° Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

con Dolby Atmos e Hi-Res Audio Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

