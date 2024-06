Cifre miliardarie per ChatGPT in iOS? Niente affatto, ecco come Apple pagherà OpenAI

La partnership tra Apple e OpenAI annunciata alla WWDC 24 porterà ChatGPT su iOS e consentirà all’AI di interagire direttamente con Siri, ma chi pagherà chi per questo nuovo tipo di servizio? Seppur sarebbe stato lecito aspettarsi cifre da capogiro per questo storico accordo, sembra proprio che la situazione possa essere molto diversa e che le due compagnie statunitensi abbiano trovato una soluzione molto particolare.

Apple pagherà OpenAI in visibilità: niente cifre da capogiro per il nuovo accordo

Crediti: Apple

Stando a quanto riportato da Mark Gurman, celebre giornalista di Bloomberg, Apple non verserà denaro nelle casse di OpenAI, bensì pagherà per l’integrazione di ChatGPT in iOS con la “visibilità“. Nonostante il servizio venga offerto gratuitamente su iPhone, infatti, la compagnia di Sam Altman otterrà un numero enorme di nuovi iscritti, che potranno poi essere convertiti (eventualmente) in abbonati Premium.

Almeno inizialmente, quindi, nessuna delle due compagnie pagherà l’altra per i servizi forniti, ma non è completamente escluso che in futuro possa avvenire effettivamente uno scambio anche in denaro. Ovviamente, si tratta di indiscrezioni e difficilmente verranno effettivamente fuori i dettagli dell’accordo tra OpenAI ed Apple: queste piccole informazioni, tuttavia, delineano un quadro possibilmente proficuo per entrambe le parti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le