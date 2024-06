YouTube vuole sconfiggere gli AdBlock: in arrivo gli ads incorporati nel video

Il team di YouTube da ormai diversi mesi sta portando avanti una serrata guerra contro gli AdBlock e l’ultimo sistema in fase di introduzione potrebbe assestare un brutto colpo agli utenti che eliminano le pubblicità dalla piattaforma tramite queste estensioni. Google, infatti, starebbe progettando l’introduzione di un nuovo tipo di pubblicità integrato direttamente nel feed video.

Nuovo sistema anti AdBlock: le pubblicità di YouTube saranno incorporate nel video

Crediti: Canva

Il nuovo metodo, che prende il nome di “Server-side Ad Injection“, consiste nell’integrare la pubblicità direttamente nel file del video riprodotto su YouTube, in modo che la riproduzione non si possa bloccare in alcun modo. Attualmente, infatti, i server inviano la pubblicità “sovrapposta” al video, ma con questo nuovo metodo sarebbe impossibile per gli AdBlock riconoscere la pubblicità dal filmato originale.

L’obiettivo di YouTube, ovviamente, è quello di spingere gli utenti verso l’abbonamento Premium che permette di eliminare la pubblicità in modo lecito. Il nuovo metodo, tuttavia, è ancora in fase di testing e non è detto che verrà effettivamente implementato, anche se sembra essere l’unica via per bloccare il fenomeno degli AdBlock.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le