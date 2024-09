Xiaomi MIX Flip ufficiale in ITALIA: il rivale di Galaxy Z Flip 6 è arrivato!

Il mega evento della compagnia cinese ha visto il debutto di Xiaomi 14T e 14T Pro, ma c’è una sorpresa che sicuramente farà impazzire i Mi Fan più sfegatati. Il primo pieghevole a conchiglia del brand è ufficiale in Italia: Xiaomi MIX Flip è a tutti gli effetti il primo telefono foldable ad essere lanciato in versione Global e ovviamente si tratta di un flagship con specifiche tecniche al top, una fotocamera che strizza l’occhio ai Camera Phone ed un prezzo davvero niente male!

Xiaomi MIX Flip è GLOBAL e debutta in ITALIA: tutto sul pieghevole a conchiglia del brand

Crediti: Xiaomi

Dopo il lancio in Cina, Xiaomi MIX Flip diventa finalmente Global e arriva perfino in Italia, pronto a sfidare un rivale blasonato come Samsung Galaxy Z Flip 6. Elegante e raffinato, il flip phone presenta un ampio schermo esterno da ben 4,01″, perfetto per un utilizzo anche da con telefono chiuso (è possibile visualizzare notifiche, sfondi animati ed accedere alle applicazioni). All’interno è celato uno schermo da 6,86″ con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. C’è anche un lettore d’impronte digitali, posizionato di lato. Il dispositivo si presenta come un top di gamma: a muovere il tutto c’è lo Snapdragon 8 Gen 3, attuale chipset di punta realizzato da Qualcomm, con memorie LPDDR5X e UFS 4.0. Presente un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore mentre l’autonomia è affidata ad una batteria da 4.780 mAh con ricarica da 67W. Anche il comparto fotografico non è da meno: il sensore principale è il Light Hunter 800 (da 50 MP) accompagnato da un teleobiettivo da 50 MP; entrambi i moduli presentano lenti Leica Summilux.

Xiaomi MIX Flip Global – Scheda tecnica

Crediti: Xiaomi

Dimensioni di 167,5 x 74,02 x 15,99 mm (chiuso) e di 167,5 x 74,02 x 7,6 mm per un peso di 192/190 grammi (in base alla colorazione)

Certificazione IPX8

Display esterno AMOLED da 4,01″ 1.5K+ (1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass

(1.392 x 1.208 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e protezione Xiaomi Dragon Crystal Glass Display interno AMOLED LTPO da 6,86″ 1.5K+ (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz

da (2.912 x 1.224 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 120 Hz, 3.000 nit, colore a 12 bit e PWM a 2160 Hz Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.780 mAh con ricarica da 67W (chip Surge G1 e R1)

con ricarica da (chip Surge G1 e R1) Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A con macro 9 cm, Xiaomi AISP e lenti Leica Summilux

(f/1.7-2.0) con Light Hunter 800, OIS e teleobiettivo 2X OV60A con macro 9 cm, Xiaomi AISP e lenti Selfie camera OV32B da 32 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C, NFC, sensore IR

Android 14 sotto forma di HyperOS

Quanto costa Xiaomi MIX Flip in Italia: prezzo e disponibilità

Il prezzo di Xiaomi MIX Flip in Italia è di 1.299,9€ per la sola versione da 12/512 GB: il top di gamma pieghevole è acquistabile già dal 26 settembre, tramite lo store ufficiale, nelle colorazioni Black e Purple. Ovviamente non può mancare una promozione lancio: il dispositivo è in bundle con Xiaomi Watch S3, un’occasione da non perdere per mettere le mani anche sull’indossabile equipaggiato con HyperOS (qui trovate la nostra recensione). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

