Addio alla serie Xiaomi CIVI? C’è la risposta ufficiale

Di recente una delle responsabili più importanti del team CIVI è passata a Redmi come Product Manager, un cambio di mansioni che ha insospettito i più appassionati del brand cinese. La serie Xiaomi CIVI è giunta al capolinea? I futuri CIVI 4 e CIVI 5 non arriveranno mai sul mercato? A distanza di pochissimo arriva una risposta ufficiale direttamente da parte dell’azienda.

Xiaomi CIVI 4 o CIVI 5 si faranno: arriva la conferma sul futuro della serie di Camera Phone

CIVI 4 Pro – Crediti: Xiaomi

Il nostro Xiaomi 13 Lite è arrivato come versione Global di CIVI 2 mentre CIVI 3 non ha una controparte internazionale. Non esiste uno Xiaomi 14 Lite, ma l’azienda asiatica ha preferito lanciare solo in alcuni paesi il Camera Phone Xiaomi 14 CIVI, rebrand del cinese CIVI 4 Pro. Anche se quest’ultimo non è arrivato in Italia è impossibile non notare come la storia della gamma CIVI e quella della serie Number di Xiaomi sia fortemente intrecciata. Non conosciamo ancora quali saranno i prossimi smartphone, ma ora sappiamo qualcosa in più sul futuro della famiglia Xiaomi CIVI.

Wang Teng Thomas, figura storica del brand, ha confermato che nonostante il cambio di gestione la serie CIVI continuerà ad esistere. Nessun taglio, quindi, e di conseguenza è lecito dare per scontare il debutto di uno o più smartphone nel corso dei prossimi mesi. Al momento l’ultimo rappresentate della gamma è il già citato CIVI 4 Pro (lanciato a marzo 2024), Camera Phone di tutto rispetto realizzato con ottiche Leica.

Ad aprile sono emersi vari dettagli su CIVI 4 standard, addirittura con una certificazione Google. Probabilmente c’è stato qualche intoppo interno, dato che il dispositivo non ha visto la luce. Non sappiamo se questo sarà il prossimo modello in arrivo oppure se l’azienda passera direttamente a Xiaomi CIVI 5 o 5 Pro. La serie sta puntando sempre più in alto, con specifiche di fascia alta, fotocamere sempre più top (basti pensare alla presenza di Leica) e design elegantissimi. Probabilmente Xiaomi si prenderà del tempo per lanciare un nuovo smartphone (visto anche il cambio di gestione) e dovremo pazientare fino al 2025.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le