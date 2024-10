Samsung si scusa: la crisi colpisce l’azienda, cosa sta succedendo

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Quando vi parliamo di Samsung siamo soliti farlo perlopiù in ambito telefonico, ma la realtà è che è un soggetto complesso. Non è solo un’azienda tecnologica ma un vero e proprio colosso multinazionale che tocca quasi ogni aspetto della vita quotidiana, specie in Corea del Sud. È un enorme conglomerato composto da una fitta rete di sotto-aziende che operano in settori anche molto diversi, rendendo difficile ridurre il discorso a un singolo ambito. Ne consegue che sia anche difficile parlare di successo o insuccesso commerciale, nonostante il Q3 2024 si sia chiuso con numeri talmente più bassi del previsto da aver costretto l’azienda a fornire delle scuse pubbliche.

Calano i profitti per Samsung, la dirigenza chiede scusa e promette di agire diversamente

Crediti: Samsung

Con la sua conclusione, nel Q3 2024 sono stato registrato da Samsung vendite pari a circa 56,8 miliardi di dollari, una crescita del +6,7% rispetto al precedente Q2. Numeri che, sotto il profilo dei profitti, si traducono in una somma attorno ai 6,78 miliardi di dollari, un poderoso balzo in avanti del +274,5% se confrontati con quelli del Q3 2023. Nonostante le vendite siano cresciute, il profitto è sceso del -12,8%, circa 900 milioni di dollari in calo dalle previsioni della compagnia.

Tanto è bastato per far decidere al vicepresidente Jun Young-hyun di pubblicare delle scuse a clienti, investitori e dipendenti, parlando di “preoccupazioni sulla competitività tecnologica fondamentale e sul futuro dell’azienda” ma anche di “trasformare le crisi in opportunità“, specificando che la “grave situazione che stiamo affrontando” venga sfruttata per “fare un ulteriore passo avanti“.

Il 2023 è stato uno dei peggiori anni per Samsung sotto il profilo finanziario. In ambito smartphone e gadget vari, Samsung è da anni uno dei più grandi marchi al mondo, ma agli occhi di sempre più persone appare come una società che osa sempre meno in un mercato dove i brand cinesi spingono sempre di più sull’acceleratore delle specifiche. In quello dei semiconduttori, soffre di un business delle memorie poco remunerativo, di una divisione Exynos spesso in difficoltà e di un settore, quello dell’intelligenza artificiale, dove NVIDIA e TSMC la fanno da padrone.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le