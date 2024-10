Samsung Galaxy S25, né Exynos né Snapdragon: Google svela per errore il SoC

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Nel mondo ideale di Samsung, la prossima serie Galaxy S25 sarebbe solamente alimentata dall’Exynos 2500. In quello reale, però, le fabbriche coreane starebbero faticando a fabbricare il nuovo SoC proprietario, costringendo la compagnia a guardarsi attorno. Questo è già accaduto in passato: dopo anni di Exynos, la serie S23 fu interamente basata su Snapdragon 8 Gen 2, mentre S24 ed S24+ avevano l’Exynos 2400 ed S24 Ultra lo Snapdragon 8 Gen 3. Ma con S25 potrebbe esserci un ulteriore cambio di strategia, finendo per coinvolgere per la prima volta MediaTek.

Niente Samsung o Qualcomm: il SoC di Samsung Galaxy S25

Non è la prima volta che spunta l’ipotesi MediaTek: la prima volta se n’era parlato lo scorso giugno, ma allora se ne parlò in virtù del fatto che la serie Samsung Galaxy S25 potesse addirittura utilizzare Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy, Exynos 2500 e Dimensity 9400. Non s’è mai visto uno smartphone basato su 3 piattaforme differenti, ma secondo le ultime indiscrezioni questa teoria non troverebbe riscontro nella realtà.

Successivamente è spuntata l’indiscrezione che la serie S25 fosse interamente basata su Snapdragon 8 Gen 4, che forse conosceremo col nome di Snapdragon 8 Elite. Lo avrebbe confermato GeekBench, dove S25 Ultra ha fatto la sua comparsa proprio col SoC in arrivo da parte di Qualcomm. A generare ulteriore confusione c’ha pensato Google Deepmind, che avrebbe rivelato per errore il fatto che ad alimentare S25 potrebbe esserci il Dimensity 9400.

Sul suo sito si legge quanto segue: “MediaTek, una delle principali aziende di progettazione di chip al mondo, ha esteso AlphaChip per accelerare lo sviluppo dei suoi chip più avanzati, come il Dimensity Flagship 5G utilizzato nei telefoni Samsung, migliorando al contempo potenza, prestazioni e superficie del chip“. Samsung e MediaTek collaborano già da tempo, ma finora il chipmaker taiwanese si è limitato a fornirle SoC per smartphone di fascia bassa e media. Tuttavia, nel 2024 c’è stato un cambiamento importante: per la prima volta, i tablet top di gamma Samsung non hanno né Exynos né Snapdragon bensì il Dimensity 9300+.

Il fatto che sul sito Google Deepmind si parli di “Dimensity Flagship” senza nominare il modello lascia intendere che sia il Dimensity 9400 prossimo alla presentazione. Alla luce di tutto quanto, compreso il suddetto benchmark, possiamo avanzare l’ipotesi che il Dimensity 9400 lo troveremo su S25 ed S25+, mentre lo Snapdragon 8 Elite rimarrebbe esclusiva di S25 Ultra, almeno nel mercato italiano.

