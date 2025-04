La tua casa è sempre al sicuro con questo videocitofono smart a meno di 30€

Vuoi più sicurezza per la casa e stai pensando di rendere smart il videocitofono, ma tra le tante alternative non vuoi spendere una cifra spropositata? Puoi approfittare dell’offerta con coupon per il videocitofono smart wireless HunterTBK su AliExpress, ora a soli 29,25€ con spedizione gratuita.

Videocitofono Smart Wireless HunterTBK: installazione facile e veloce

Crediti: HunterTBK

Il videocitofono wireless HunterTBK è compatibile con il consolidato ecosistema IoT Tuya e le app Smart Life, Tuya Smart: tutto ciò consente il controllo da remoto del dispositivo e dei video registrati. Il terminale è equipaggiato con un sensore da 2 MP che registra video (su SD e sul cloud) in qualità 1080p con un angolo di visione di 166°; è dotato di tecnologia ad infrarossi che permette sia la rilevazione intelligente dei movimenti umani (PIR) che vengono notificati sullo smartphone, sia la visione notturna per adattarsi al meglio a qualunque condizione di luminosità ambientale. L’audio bidirezionale integrato consente di interloquire con il visitatore in tempo reale: se non si è in casa, si può comunicare tranquillamente tramite lo smartphone.

Essendo una soluzione wireless con batteria ricaricabile (tramite Micro-USB) da 4400 mAh, l’installazione è molto facile: bisogna semplicemente fissarlo a muro con le viti in dotazione dopo averlo configurato tramite app. Insieme a questo prodotto, viene fornito un campanello per interni, anch’esso ricaricabile, che avvisa tramite segnale acustico quando qualcuno sta bussando alla porta.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le