Recensione HONOR Pad V9: a questo prezzo è il tablet Android da comprare

È come se il mondo dei tablet Android negli ultimi periodi stia vivendo una nuova giovinezza. Per anni questo particolare settore è sempre stato all’ombra dell’insuperabile iPad, ed effettivamente non è mai riuscito a crescere più di tanto probabilmente per l’inadeguatezza del sistema operativo di Google, da sempre più ottimizzato per gli smartphone piuttosto che per i tablet.

Ebbene, forse ci siamo. Dopo aver testato l’ottimo Xiaomi Pad 7 (qui la recensione), arriva il momento di HONOR che, con il suo HONOR Pad V9, fa un ulteriore passo in avanti in termini di ottimizzazione e design rispetto alla generazione precedente, e lo fa con un prodotto sottile, super portatile ed elegante, dotato di una batteria da ben 10100 mAh e di uno schermo 2K, ad un prezzo davvero molto interessante: meno di 400 euro grazie agli Spring Sale di HONOR, con penna e cover in omaggio.

Recensione HONOR Pad V9: il tablet perfetto per l’utilizzo di tutti i giorni

Videorecensione HONOR Pad V9

Design e materiali

Sin dal primo contatto ci si rende conto dell’ottimo lavoro portato avanti da HONOR. HONOR Pad V9 è un prodotto ben realizzato, con una scocca unibody opaca ed elegante, senza la presenza eccessiva di marchi o stravaganti scelte stilistiche, e con linee stondate il giusto in modo da migliorare il grip quando lo si utilizza anche con una mano. Lungo tutti i bordi del tablet sono presenti ben 4 speaker, mentre nella zona posteriore l’unico elemento che “spicca” è sicuramente il camera bump circolare: non è una novità, e devo dire che si tratta di un elemento di design che effettivamente gli conferisce quel tocco “premium” che non guasta mai.

È poi molto leggero, ed il suo peso di 475 grammi lo rende particolarmente comodo da portare con sé nei propri spostamenti, anche grazie ad uno spessore molto ridotto di 6.1 millimetri. Come già detto, poi, ad oggi acquistando un HONOR Pad V9 si riceveranno in regalo la Magic Pen 3 ed una cover con stand, due prodotti che sì arricchiscono l’esperienza che si potrebbe avere con questo dispositivo, ma che da un punto di vista “stilistico” arrivano con un paio di compromessi che non mi hanno fatto impazzire. Partiamo dalla penna, che è di ottima qualità, ma che si collega al tablet magneticamente sulla cornice: tutto molto bello, direte voi, se non fosse che il suo posizionamento non è centrale sul frame, ed è un particolare che per un “malato” come me non può che far storcere il naso.

E poi la cover: sia chiaro, con un prodotto che costa meno di 400 euro di certo non si possono pretendente miracoli, ma mi sarebbe piaciuto che il brand avesse pensato ad una custodia qualitativamente migliore rispetto a quella che accompagna il tablet che è, inutile negarlo, nettamente inferiore rispetto alla qualità costruttiva del dispositivo.

Display

Ma se c’è un particolare in cui HONOR Pad V9 brilla davvero tanto è lo schermo. Parliamo di un pannello da 11.5” che ok, non è un OLED bensì un IPS LCD, ma che arriva con una risoluzione di 2800×1840 pixel ed una frequenza d’aggiornamento di 144 Hz. Così come ormai la gran parte dei pannelli del brand, anche il display dell’HONOR Pad V9 è certificato TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free Eye Comfort, il che significa che protegge gli occhi anche durante l’uso prolungato in ambienti bui, ed in questi giorni di test devo sottolineare che non ho mai avuto fastidio agli occhi neanche dopo molte ore di utilizzo.

Nella media la luminosità di picco, che arriva a 500 nits, ma che è tutto sommato sufficiente per un utilizzo sia all’interno che all’esterno ma un po’ meno in condizioni di luce diretta. Bene poi le cornici, simmetriche e del giusto spessore per garantire un’impugnatura comoda del tablet, così come l’aspect ratio di 3:2 che lo rende molto comodo per il multitasching, ma un po’ meno per la riproduzione dei contenuti in 16:9 per via delle bande nere che si generano.

Hardware e prestazioni

HONOR Pad V9 è animato da un MediaTek Dimensity 8350 Elite, affiancato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Certo, non si tratta di un SoC top di gamma in grado di garantire prestazioni da record, ma devo nell’utilizzo quotidiano la configurazione del tablet si è rivelata più che sufficiente in praticamente tutti gli ambiti, ed è una cosa non scontata anche considerando la risoluzione dello schermo.

Insomma, è un processore di tutto rispetto che è accompagnato da un ottimo sistema di dissipazione e che nei benchmark ha sempre dimostrato prestazioni più che solide, tra le migliori nella fascia di prezzo dei tablet a meno di 400 euro.

Molto bene gli speaker, che sono 4, sono distribuiti in maniera perfettamente simmetrica lungo la scocca e riproducono un suono molto corposo, dal giusto volume e con il giusto bilanciamento delle frequenze.

Non integra un sensore per le impronte digitali (l’unico modo per sbloccare il tablet è con il codice o con il riconoscimento facciale in 2D) e lato connettività poi integra il WiFi-6 ed il Bluetooth 5.2 ma non supporta la rete cellulare: il brand non ha proprio pensato ad un modello dotato di compatibilità con nanoSIM o eSIM, ed è una scelta piuttosto sensata considerando la fascia di prezzo in cui ha inserito il suo nuovo dispositivo.

Infine, passando alle fotocamere del tablet, troviamo una fotocamera frontale da 8 megapixel e una posteriore da 13 megapixel, sufficienti per l’uso generico ma che di certo non vanno a sostituire quelle di un buon smartphone, anche di fascia media.

Software

HONOR Pad V9 arriva con la MagicOS 9 basata su Android 15. Un’interfaccia grafica che ormai conosciamo molto bene e che su questo tablet è sempre fluida e molto piacevole da utilizzare. I passi in avanti da parte del brand sono stati fatti anche in termini di personalizzazione, e la funzione Magic Lock è quella che a mio avviso merita un accenno perché permette di personalizzare i colori e gli sfondi in maniera molto profonda ed immediata, in modo da adattarsi alle necessità dell’utente anche meno esperto.

Ci sono poi tutte le funzioni AI che abbiamo visto sugli ultimi dispositivi di HONOR. Uno su tutti il Magic Portal, che è il cuore di tutta l’intelligenza artificiale del brand, così come HONOR Notes e HONOR Docs, che integrano rispettivamente il riconoscimento delle formule, il miglioramento della scrittura a mano e la conversione da voce a testo in tempo reale.

C’è poi anche la funzione AI Defocus Comfort Display, che è una funzione AI con la quale il display riduce l’affaticamento oculare, e tutto il multitasking è particolarmente semplice grazie ai gesti multi-finger. Infine anche HONOR Pad V9 è compatibile con HONOR Connect, e nello specifico permette di utilizzare uno smartphone (ovviamente appartenente all’ecosistema) direttamente sullo schermo del tablet per condividerne le risorse in maniera molto veloce.

Batteria e ricarica

Molto bene la batteria. HONOR Pad V9 è dotato di una capientissima batteria da 10100 mAh che, associata ad un SoC MediaTek particolarmente poco energivoro, riesce a garantire un’autonomia ottima anche con un utilizzo più intenso. Il tablet di HONOR è riuscito a soddisfare (e superare) tutte le nostre aspettative, ed è proprio l’autonomia uno degli aspetti più impressionanti del dispositivo.

Il brand garantisce che il tablet può funzionare anche per una settimana con un’unica carica, ed anche se nel mio caso non è stato così, con un utilizzo medio sono convinto che ci si potrebbe avvicinare a queste tempistiche.

Supporta poi la ricarica rapida a 66w, anche se in confezione ho trovato un caricatore da 33w (ma questo perché abbiamo ricevuto in prova un sample dedicato alla stampa), con l’attuale promo è possibile acquistare l’alimentatore da 66w aggiungendo 1.90 euro al prezzo di vendita.

Prezzo e considerazioni

E parliamo proprio di prezzo. HONOR Pad V9 parte da 499,90 euro sul sito ufficiale del brand ma, tramite il box in basso, potreste acquistarlo con un corposo sconto e in un bundle molto interessante. Ad oggi il prezzo scende a 399,90 con la Magic Pen 3 e la cover in omaggio, e qualora ci si iscriva a HONOR Club, si otterrebbe un ulteriore 5% di sconto.

Ed è un prezzo molto competitivo rispetto ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo, soprattutto considerando l’ottimo lavoro fatto dal brand cinese soprattutto in quanto a design, display ed autonomia. Insomma, HONOR Pad V9 migliora praticamente in tutti gli aspetti rispetto alla generazione precedente, e se il mercato dei tablet Android continuerà a seguire il trend visto nei primi periodi del 2025, sicuramente ne vedremo delle belle.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all’acquisto, vi consigliamo di disabilitare l’AdBlock.

HONOR Pad V9 | Honor.com Magic Pen 3 e cover in omaggio. Se ti iscrivi a HONOR Club, si ottieni un ulteriore 5% di sconto. More Less 399,90 €

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le