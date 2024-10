Espansione globale per OpenAI: ecco dove apriranno i nuovi uffici

Solo un anno fa OpenAI lanciava la prima beta di ChatGPT e nessun poteva immaginare a quel tempo come sarebbe cambiata l’industria tech in pochissimi mesi. Gli sviluppatori del primo chatbot con intelligenza artificiale hanno dato vita ad una vera e propria rivoluzione e adesso stanno iniziando a capitalizzare con un’espansione globale che li vedrà protagonisti in tutto il mondo.

Nuovi uffici in tutto il mondo per OpenAI: gli sviluppatori di ChatGPT sono sempre più grandi

Crediti: OpenAI

OpenAI, infatti, ha annunciato che nel corso dei prossimi mesi aprirà cinque nuovi uffici in tutto il mondo, ponendo delle nuove basi in Europa, Stati Uniti e Asia. Agli uffici di San Francisco, Londa, Dublino e Tokyo si aggiungeranno quelli in apertura a New York, Seattle, Parigi, Bruxelles e Singapore. Con un’espansione del genere, ne conseguiranno anche altre assunzioni, come annunciato attraverso il sito ufficiale.

L’ufficio più strategico, tuttavia, sembra essere proprio quello di Bruxelles: OpenAI infatti ha ancora grandi problemi con GDPR e DMA, tanto è vero che la Voice Mode non è ancora disponibile in Europa proprio per questo motivo. La vicinanza con la sede dell’Unione, tuttavia, potrebbe portare ad una comunicazione più veloce, che potrebbe portare giovamento a tutti gli utenti di ChatGPT.

