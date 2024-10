vivo X200 è il primo con Dimensity 9400 e ha una funzione ispirata ad iPhone

L’8 e il 9 ottobre arriva su Amazon la Festa delle offerte Prime! Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in tempo reale tutti gli sconti: non te ne pentirai!

Il produttore cinese si prepara a lanciare la nuova gamma vivo X200 e ovviamente non possiamo che aspettarci performance da primo della classe: non a caso stiamo parlando dei primi modelli ad avere a bordo il Dimensity 9400, fresco di annuncio. Ma le novità riguardano anche il software, con una feature ispirata ad Apple.

La serie vivo X200 si fa sempre più vicina: arrivano le prime conferme ufficiali su processore e software

Crediti: vivo

Arriva un’ennesima conferma per la data di presentazione della serie vivo X200: la nuova gamma top sarà lanciata in Cina il 14 ottobre ed ora l’azienda svela qualche dettaglio in più. Per prima cosa, vivo X200 sarà il primo smartphone con Dimensity 9400, l’ultimo SoC di punta di MediaTek. Il chipset è stato annunciato poche ore fa e – ovviamente – presenta specifiche coi fiocchi: ancora una volta il produttore ha optato per una soluzione potente e costruita solo su Performance Core, per la prima volta con un processo a 3 nm (TSMC). Tornando a vivo, la nuova gamma dovrebbe comprendere i tre modelli X200, X200 Pro e X200 Pro Mini, già protagonisti di varie indiscrezioni (con specifiche e prezzi in patria).

Crediti: vivo

Tutti i modelli dovrebbero montare il Dimensity 9400 mentre il modello X200 Ultra con Snapdragon 8 Elite (o 8 Gen 4, se preferite) sarebbe previsto in un secondo momento. Lato software non mancherà la nuova OriginOS 5, su base Android 15: tra le novità, per la prima volta possiamo dare un’occhiata da vicino alle funzione Atomic Island. Si tratta della versione di vivo della celebre Isola Dinamica di Cupertino, in grado di trasformare in punch hole in un centro notifiche interattivo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le